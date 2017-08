TOP3 เพลงฮิต SEKAI NO OWARI

3 เพลงของ SEKAI NO OWARI ที่ยอดวิวบนยูทูปถล่มทลาย

ใกล้เข้ามาแล้วกับงานดนตรีคุณภาพ “ซาวด์บ็อกซ์” (SOUNDBOX) ครั้งที่ 7 ที่นอกจากจะมีวง ฟังค์ ป๊อป เปรี้ยวจี๊ด เจ้าของซิงเกิ้ลสุดฮิต Cake By The Ocean และ Kissing strangers อย่างวง DNCE แล้ว ยังมีอีก 2 แขกรับเชิญสุดพิเศษกับ 2 สไตล์ดนตรีที่จะมาเพิ่มรสชาติความสนุกให้กับงานครั้งนี้ ได้แก่ SEKAI NO OWARI หรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในนาม End of The World กลุ่มศิลปินมากความสามารถและโดดเด่นทางด้านดนตรีจากญี่ปุ่น และ Gnash ศิลปินความสามารถสูงจากฝั่งอเมริกา เจ้าของเพลง I Hate U ,I Love U ที่กำลังถูกจับตามองจากนักฟังเพลงทั่วโลก

ค่ะ อ่านไม่ผิด SEKAI NO OWARI ก็มาด้วยค่ะ!!! พอเห็นข่าวปุ๊ป เรานี่ตาลุกวาว และจัดการซื้อตั๋วในทันที ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมตัวดูไลฟ์อยู่ เพราะเหลืออีกไม่กี่วันแล้ว ในวันนี้เราจึงมานำเสนอ 3 เพลงที่ยอดวิวบนยูทูปถล่มทลายให้ผู้อ่านดาโกะได้ลองฟังและทำความรู้จักกัน ส่วนใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้ว ก็ไปเจอกันที่งานในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคมนี้ ณ เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮ้าส์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ นะจ๊ะ

มาเดากันดูว่าเพลงที่มียอดวิวมากที่สุดบนยูทูป 3 อันดับแรกของวงมีอะไรกันบ้าง เริ่ม!!

เพลง「RPG」กับยอดวิว 122,842,084

เพลงที่มียอดวิวถล่มทลายอย่าง RPG เป็นเพลงที่ถูกปล่อยออกมาในเดือนเมษายน ปี ค.ศ.2013 ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่นอย่าง Crayon Shin-chan ด้วย เนื้อเพลงนั้นเป็นไปในแนวให้กำลังใจว่าถึงจะท้อหรือเกรงกลัวกับสิ่งรอบตัว แต่อย่าลืมนะว่าเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เป็นเพลงที่ฟังเพลินๆ แถมความหมายดีด้วย แน่นอนว่าใครได้ฟังก็ต้องชอบ 🙂

เพลง 「炎と森のカーニバル」กับยอดวิว 49,331,490

ใครที่ฟังเพลงญี่ปุ่น แล้วไม่เคยได้ยินเพลงนี้ มาเลย มาตีแอดมินเลย! มีความมั่นใจสูงมากว่าทุกคนต้องเคยได้ยิน เพลง 炎と森のカーニバル (Honou to mori no kaanibaru) แปลเป็นไทยได้ว่า “งานรื่นเริงท่ามกลางแสงไฟและป่าไม้” (ประมาณนั้นล่ะค่ะท่านผู้ชม) เป็นบทเพลงที่มีความแฟนตาซีสูง และมีความหลอนๆ ปนกับความน่ารักอยู่ด้วย แต่เอาเป็นว่าถ้าได้ยินดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของวงแล้วจะรู้สึกอยากลุกขึ้นจากโต๊ะทำงานมาเดินพาเหรดแน่นอน

เพลง 「スノーマジックファンタジー」กับยอดวิว 33,514,525

เพลง Snow Magic Fantasy เป็นอีกหนึ่งเพลงของวงที่มียอดวิวสูงที่ถูกปล่อยออกมาในปี ค.ศ.2014 ก่อนเพลง 炎と森のカーニバル ประมาณ 2 เดือน เป็นเอ็มวีที่ดูแล้วทำให้นึกถึง Alice in Wonderland ได้พอตัว เป็นเพลงเกี่ยวกับความรัก แบบใสๆ แต่ก็ดูสุขปนเศร้าด้วยในตัว ทำไมถึงสุขปนเศร้าเหรอ ก็มันมีท่อนหนึ่งร้องว่า สุดท้ายแล้วชีวิตเราก็ต้องสิ้นสุดลง แล้วเราจะมาพบกันทำไม? โหหหห มีความพีคอยู่ในเนื้อเพลงอยู่นะะะะ

และนี่คือ 3 อันดับเอ็มวีของ SEKAI NO OWARI ที่ยอดวิวบนยูทูปถล่มทลาย ใครที่อยากจะดูไลฟ์สดของพวกเขาก็ไม่ควรพลาด นานๆ จะมีวงญี่ปุ่นแวะมาหาเรากันถึงที่แบบนี้กับงานดนตรีคุณภาพ “ซาวด์บ็อกซ์” (SOUNDBOX) วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคมนี้ ที่เมืองไทย จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์ เฮ้าส์ ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ บัตรเข้าชมราคา 2,500 และ 1,500 บาท (บัตรยืน) มีจำนวนจำกัด! เปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2262-3838 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.bectero.com

ข้อมูลวง

SEKAI NO OWARI (เซกาอิ โนะ โอวาริ) ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า “การอวสานของโลก” (End of The World) เริ่มก่อตั้งวงเมื่อปีค.ศ. 2005 จากการรวมกลุ่มของ นากาจิน (Nakajin) ฟุคาเสะ (Fukase) ซาโอริ (Saori) และดีเจเลิฟ (DJ LOVE)

อัลบั้มล่าสุด “Tree” สามารถขึ้นอันดับ 1 ของออริคอน ชาร์ท (Oricon Charts) ได้ในทันทีที่วางขาย และได้รับการรับรองจาก RIAJ (Recording Industry Association of Japan) เป็น 2X แพลตตินัม และในปี ค.ศ. 2015 พวกเขาสามารถจัดคอนเสิร์ตในสถานที่จัดแสดงที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่างนิสสันสเตเดี้ยม (Nissan Stadium) ได้ถึง 2 รอบ บัตรเข้าชมทั้ง 70,000 ใบ ถูกจำหน่ายจนหมดเกลี้ยงรวมทั้งพวกเขายังได้ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกกว่า 15 รอบ 9 เมือง มีคนดูรวมกันมากกว่า 200,000 คน ทำให้ เซกาอิ โนะ โอวาริ กลายเป็นหนึ่งในศิลปินญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จสูงสุดอีกวงหนึ่งนั่นเอง