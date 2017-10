TODAY ARTIST: go! go! vanillas

ดนตรีแห่งความสนุก หวานมันกับ go! go! vanillas

ต่อจาก DYGL รอบนี้เราขอนำเสนอ New generation of rockers! ซึ่งเป็นคำนิยามของวงร็อครุ่นใหม่ อย่าง go! go! vanillas ที่เดบิวท์กับซิงเกิ้ลแรก Ningen Sanka / Across the University (人間讃歌 / アクロス ザ ユニバーシティ) ในปี ค.ศ.2013 ภายใต้สังกัด SEEZ RECORDS ซึ่งสมาชิกในวงมีด้วยกัน 4 คน คือ นักร้องนำ Maki Tatsuya, มือเบส Hasegawa “Pretty” Keisuke, มือกลอง Jett Seiya และมือกีตาร์ Yanagisawa Shintaro ก่อนจะทำการเมเจอร์เดบิวท์ในปี ค.ศ.2014 กับค่าย Victor Entertainment

แนวดนตรีของ go! go! vanillas จะเป็นร็อคใสๆ หัวใจสี่ดวง เอ้ย! เป็นป๊อปร็อคที่ฟังง่าย จังหวะสนุกสนาน แบบที่ได้ยินแล้วอยากจะลุกขึ้นมาเต้นกระทุ้งเท้ารัวๆ และมีกลิ่นอายของ The Beatles อยู่บ้างเบาๆ ด้วยความที่สมาชิกในวงต่างก็ล้วนมีวงเต่าทองเป็นไอดอลนั่นเอง

และเมื่อเดือนพ.ค. ทางวงก็ได้ปล่อยเพลงประกอบละครทางช่องโทรทัศน์ฟูจิ เพลง「平成ペイン」ก่อนที่ปลายเดือน ก.ค. 2017 ที่ผ่านมา จะปล่อยอัลบั้มใหม่ “FOOLs” พร้อมกับการประกาศทัวร์คอนเสิร์ตรอบญี่ปุ่น และ Goods ที่ขายหน้าคอนเสิร์ตก็น่ารัก น่าสอยมาเก็บมากๆ

สำหรับแอดมิน ขอแนะนำเพลงนี้เลย オリエント ซิงเกิ้ลที่ปล่อยในปี ค.ศ.2014 ก่อนทำการเมเจอร์เดบิวท์ ฟังเพลินๆ โยกเพลินๆ ไม่เชื่อก็กดฟังกัน

Official Website gogovanillas.com

Youtube www.youtube.com/user/VictorMusicChannel