TODAY ARTIST: DYGL

อินดี้ร็อค 4 สมาชิก 4 คาแร็คเตอร์ จากโตเกียว

DYGL (ดี-วาย-จี-แอล) วงอินดี้ Garage Rock จากโตเกียว ที่ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน โดย 3 คน Akiyama (นักร้องนำ และกีตาร์), Kachi (เบส) และ Kamoto (มือกลอง) คือสมาชิกที่แยกออกมาจากวง Ykiki Beat ซึ่งเคยมาแสดงสดที่บ้านเราในงาน Big Mountain Music Festival มาก่อนแล้ว พวกเขากลับมาอีกครั้ง พร้อมกับสมาชิกคนที่ 4 คือ Shimonaka (กีตาร์)

โดยพวกเขาได้พลิกแนวเพลงจากแนวเดิมก่อนหน้า มาทำแนวเพลงซึ่งได้รับอิทธิพลจากดนตรีช่วงปี 2000 ยุคแห่งแนวดนตรี Garage Rock นั่นเอง DYGL เป็นอีกวงญี่ปุ่นที่เลือกทำเพลงของพวกเขาออกมาเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้แฟนเพลงต่างชาติอย่างเราที่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเข้าถึงเพลงของพวกเขาได้ง่ายขึ้น และอัลบั้มของพวกเขา “Say Goodbye to Memory Den” ก็ได้เดินทางไปอัดเพลงกันถึง New York เลยทีเดียว งานนี้การันตีด้วยสองโปรดิวเซอร์อย่าง Gus Oberg โปรดิวเซอร์ของวง The Strokes อัลบั้ม Angles 2011 และ Albert Hammond Jr. มือกีตาร์ของวง The Strokes เองเลย

และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พวกเขาก็ได้มาเยือนบ้านเรากับทัวร์คอนเสิร์ตโปรโมทอัลบั้มใหม่ของพวกเขา Say Goodbye to Memory Den Release Tour ซึ่งเราเองก็มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็น 350 บาทที่คุ้มค่ามาก โดยเฉพาะสายอินดี้ร็อคด้วยแล้ว บอกได้เลยว่าดีต่อใจสุดๆ

การแสดงสดของพวกเขาเรียกว่าไม่มียั้ง ใส่มาเรื่อยๆ แบบไม่พูดพร่ำทำเพลง โยกกันอย่างเมามันตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้าย ส่วนคาแร็คเตอร์ของสมาชิกในวงก็ค่อนข้างชัดเจน อย่าง Akiyama ที่มีความเป็นลีดเดอร์สูง อาจจะด้วยเพราะตำแหน่งนักร้องนำ หรือจะเป็น Kachi มือเบสหน้านิ่ง (และหน้าตาดี) ผู้ไม่ค่อยพูดค่อยจา ใส่สมาธิทั้งหมดไปที่เบสอย่างเดียว แต่ที่แย่งซีนสุดๆ คงไม่พ้นมือกลองอย่าง Kamoto ที่ยิ้มที ทำเอาสาวๆ แถวหน้ากรี๊ดกันเป็นแถว

ผลงานของพวกเขาจะถูกใจและน่าติดตามต่อแค่ไหน ลองไปฟังกันได้เลยที่

Official Website dayglotheband.com

Youtube www.youtube.com/channel/UCpolcCaJwW6pYHwMWKmvfHg