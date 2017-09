6 ร้าน 100 yen ราคาน่าคบหา ในญี่ปุ่น (ตอน1)

กำเหรียญ 100 yen ในมือให้แน่น แล้วมุ่งหน้าไป 6 ร้านนี้กัน!

ถ้าไปญี่ปุ่นแล้วอยากได้เครื่องสำอางราคาสุดถูก งานเซรามิคในราคา 30 บาท หรืออยากได้อุปกรณ์สำนักงานน่ารักๆ ในราคาที่หยิบได้เยอะๆ แบบไม่ต้องคิดมาก จะไปหาซื้อที่ไหนดี? เราคิดว่าหลายคนคงมีคำตอบเดียวกันอยู่ในใจ นั่นก็คือร้าน 100 yen

แต่จะเข้าร้านไหนดีนะ ที่รู้จักก็มีแค่ร้าน Daiso แล้วร้านอื่นๆ ล่ะมีรึเปล่า วันนี้ดาโกะเราเลยรวบรวม 6 ร้าน 100 เยน ราคาน่าคบหามาฝากผู้อ่านกัน คราวหน้าที่ไปญี่ปุ่นจะได้มีที่กำจัดเหรียญร้อยเยนเพิ่มขึ้นอีกซักที่สองที่ 😉

You “ Can Do ” it!

Can Do (キャンドゥ) กับสโลแกนที่ว่า “ให้คุณได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในทุกๆ วัน” (Something New Every Day) กับจำนวนสาขากว่า 900 สาขาทั่วญี่ปุ่น และถือเป็น 1 ใน 3 อันดับท็อปร้านร้อยเยนที่น่าเชื่อถือในญี่ปุ่นอีกด้วย

กว่า 35% ของสินค้าภายในร้านเป็นสินค้าที่ Made in Japan ซึ่งสินค้าส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์เครื่องครัว และสินค้าที่เป็นสินค้ายอดนิยมของทางร้านคือ ที่จับเวลาการต้มไข่ รูปลูกเจี๊ยบน้อยสีเหลืองแสนน่ารัก (Egg Timer)

จุดเด่น: เครื่องเขียน และอุปกรณ์ทำครัว

สินค้าน่าซื้อ: ช้อนไม้ และตะเกียบไม้ แบบ Made inJapan

สาขาน่าแวะ: Shibuya Inokashira street

เวลาเปิด-ปิด: 10.00 – 22.00

Website: www.cando-web.co.jp

☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪

Find surprise and fun! at Daiso

Daiso (ダイソー) ที่ที่คุณสามารถหาซื้อได้ตั้งแต่ไม้ขีดไฟยันเรือรบ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้าน หรือของฝากราคาประหยัด ก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะหาสิ่งที่คุณต้องการจะซื้อได้ที่ร้านนี้ ที่ไดโซะนั้นยังถือว่าสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวขาช็อปอีกด้วย เพราะมีข้อมูลแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ แถมพนักงานที่ร้านยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ด้วยจำนวนเกือบ 3,000 สาขาทั่วญี่ปุ่น และอีกกว่า 800 สาขาใน 26 ประเทศทั่วโลก ก็การันตีได้เลยว่าของ 100 เยนที่คุณจะได้ช้อปนั้นไม่ธรรมดาแน่นอน

จุดเด่น: ขนาดร้านที่ใหญ่โตและสินค้าที่มากมายหลากหลาย

สินค้าน่าซื้อ: นาฬิกาข้อมือดิจิตอล LCD

สาขาน่าแวะ: Harajuku บริเวณถนน Takeshita

เวลาเปิด-ปิด: 10.00 – 21.00

Website: www.daisoglobal.com (ภาษาอังกฤษ) / www.daiso-sangyo.co.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪

ซื้อของกิน มากินกันให้พุงกางได้ที่ Lawson Store 100

Lawson Store 100 (ローソンストア100) ถือเป็นร้านร้อยเยนร้านเดียวที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารสดใน 7 ร้านที่เรานำมาเสนอในคราวนี้ สินค้าที่ร้าน Lawson Store 100 อาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากร้าน Lawson ปกติ แต่สินค้าสดใหม่ในราคา 100 เยนต่อชิ้นถือเป็นวิธีการจำหน่ายที่แตกต่างไปจากมินิมาร์ทปกติ คุณจึงสามารถรังสรรค์มื้อเย็นสุดประหยัดได้ด้วยผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่สดใหม่ทุกวันจากที่นี่ และที่สำคัญคือร้านเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับสายกินเป็นยิ่งนัก!

จุดเด่น: เนื้อที่สด สะอาด และผลิตภัณฑ์สดใหม่ทุกวัน

สินค้าน่าซื้อ: อโวคาโด

สาขาน่าแวะ: Shibuya

เวลาเปิด-ปิด: เปิด 24 ชั่วโมง

Website: lawson.jp/en/store/japan

☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪ ☆ ✪

TO BE CONTINUED…

ยิ่งเขียน กิเลสก็ยิ่งเกิด เพราะงั้น 3 ร้านที่เหลือ จะเป็นร้านอะไรอีกบ้าง รอติดตามได้ในตอนต่อไป

สำหรับวันนี้แอดขอลาไปช้อปปิ้งก่อน บัย!