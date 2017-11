เที่ยวไป เขียนไป กับ Yoshie Kondo

ผลงานของ Yoshie Kondo

ผลงานที่เปรียบเสมือนไกด์บุ๊คท่องเที่ยว

ก่อนหน้านี้ เราเคยแนะนำผลงานของ Illustrators ชาวญี่ปุ่นอีกคนที่มีผลงานน่ารักๆ อย่าง Maori Sakai ไป ครั้งนี้เราเลยขอหยิบงานที่น่าสนใจอีกงานของ Yoshie Kondo มาแนะนำกันบ้าง เราค้นพบผลงานของเธอผ่านทาง Pinterest เพราะชอบเขียนไดอารี่บันทึกการท่องเที่ยวของตัวเอง (Travel Journal) ผลงานของ Kondo น่ารักและโดดเด่นมาก จนเราต้องตามหาข้อมูลของเธอต่อในเว็บไซต์รวบรวมผลงาน Illustrators ชาวญี่ปุ่นอย่าง Tokyo Illustrators Society

Yoshie Kondo เกิดเมื่อปี ค.ศ.1983 ที่เมืองโตเกียว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Aichi University of the Arts สาขา Graphic Design เธอเริ่มเป็น Illustrator ฟรีแลนซ์ตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 โดยเธอมีผลงานทั้งในหนังสือและนิตยสารมากมาย รวมทั้งยังได้รับรางวัลต่างๆ อีกหลายรางวัล เช่น Senior Illustration Contest Best Award, Moleskine Travel Book Competition Best Award และ TIS Public Bronze Award, Gallery เป็นต้น

สำหรับครั้งนี้ เราเลยเลือกหยิบผลงานจากเซ็ท Travel Book มาฝากผู้อ่านกัน เป็นผลงานเมื่อตอนที่เธอเดินทางไปเที่ยวยุโรปนั่นเอง บอกได้เลยว่าคนที่ชอบเขียนเจอนัลอยู่แล้วจะต้องได้อินสไปเรชั่นจากผลงานของเธอแน่นอน หรือคนที่ชอบเที่ยว เก็นแล้วก็ต้องอยากออกเดินทางด้วยเช่นกัน ผลงานของเธอจะน่าสนใจขนาดไหน เลื่อนรูปดูกันได้เลย!

