TOKYO ART CITY มองมุมกลับที่โตเกียว

TOKYO ART CITY ชวนทุกคนไปมองมุมกลับปรับมุมมองที่โตเกียว

” TOKYO ART CITY ” งาน EVENT พิเศษ จากทีมงานของ NAKED Inc. บริษัทผู้สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยแสงสีแก่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทั่วโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นที่สถานีโตเกียว โตเกียวทาวเวอร์

หรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียว (東京国立博物館) ก็เคยจัดมาแล้วค่ะ

โดยครั้งนี้ทีมงาน NAKED Inc. จะใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในงานแสดงโปรเจคใหม่ของพวกเขาในธีม “TOKYO” ซึ่งจะแสดงบรรยากาศ “โตเกียวในตอนนี้” ทั้งหมดที่ชาวเมืองอาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงหุ่นจำลองย่านต่างๆ ในโตเกียวขนาดยักษ์ มีแสงสีแสดงระบบคมนาคมสายรถไฟใต้ดินเส้นต่างๆ ที่วิ่งไปรอบเมือง บรรยากาศสี่แยกอันสับสนวุ่นวาย รวมไปถึงเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยสื่อโซเชี่ยลมีเดียต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ชมได้มองเมืองโตเกียวที่แสนคุ้นเคยในมุมมองใหม่ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้ลุกโชน

สำหรับจุดเด่นอย่างหนึ่งของผลงานของทีมงาน NAKED Inc. ก็คือ การฉายแสงสีลงบนพื้นผิวผนังต่างๆ หรือที่เรียกว่า Projection mapping โดยในครั้งนี้ก็เช่นกันจะมีการฉายแสงสีไปยังหุ่นจำลองขนาดยักษ์อย่างที่ได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของเมืองหลวงออกมาในรูปแบบงานศิลปะ ภายในมีจุดที่น่าสนใจ ดังนี้

♥ชินจุกุ (新宿)

ตั้งแต่บริเวณทางเข้าของงาน เราจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของย่านชินจุกุที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสองพื้นที่ ได้แก่ คาบุกิโจ (歌舞伎町) ที่มีตัวละครที่เราคุ้นเคยอย่างแพ็คแมนกับก็อตซิล่าปรากฏกายออกมาให้เราตื่นเต้น ผสมผสานไปกับบรรยากาศของศาลาว่าการมหานครโตเกียว(東京都庁)เข้าไว้ด้วยกัน

♥คาบุกิโจ (歌舞伎町)

ในส่วนนี้จะมีการเชื่อมโยงไปถึงงาน VR ZONE SHINJUKU ที่มีกำหนดเปิดในเดือนกรกฎาคมปีนี้ จึงนำเสนอให้พื้นที่นี้โดดเด่นขึ้นด้วยการใช้ตัวละครแพ็คแมน ร่วมกับตัวแทนทูตการท่องเที่ยวประจำชินจุกุอย่างก็อตซิล่า เพื่อแสดงภาพอนาคตของคาบุกิโจ

♥ชิบุยะ (渋谷)

ผู้ชมจะได้พบกับทางม้าลายที่ไปลอยอยู่บนฟ้า เหล่าป้ายร้านรวงและอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ราวกับผู้ชมถูกห้อมล้อมไปด้วยย่านชิบุยะจากทั้ง 360 องศา และความพิเศษหนึ่งเดียวของงานนี้โดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะมีพื้นที่วาดรูปเล่นด้วยระบบดิจิทัลให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลองแต่งแต้มสีสันให้กับใต้ทางยกระดับด้านหลังชิบุยะ ทั้งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้และสนุกสนานเพลิกเพลินไปกับกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

♥อากิฮาบาระ (秋葉原)

ให้ผู้ชมได้เดินชมบรรยากาศเมืองและวัฒนธรรมในย่านอากิฮาบาระ และได้ลองการหมุนกาชาปองในรูปแบบใหม่ที่นี่ที่เดียว เป็นการสอดแทรกกิจกรรมให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับการจัดแสดงอย่างลงตัว

♥TOKYO STATION

มีการนำการแสดง TOKYO HIKARI VISION ที่ทีมงาน NAKED Inc. เคยเป็นผู้รับหน้าที่จัดการแสดงที่สถานีโตเกียวเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2012 กลับมาให้ทุกคนชมใหม่ที่งานนี้

♥พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียว (東京国立博物館)

ในส่วนของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวนั้นเป็นตัวแทนของพื้นที่ในย่านอุเอโนะ (上野)จึงมีการจัดแสดงที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ของโตเกียวและฤดูกาลทั้งสี่ มีการนำงาน Project mapping ลวดลายของภาพฉากกั้น Rakuchu Rakugaizu (洛中洛外図屏風)สมบัติชาติที่จัดแสดงที่เกียวโต ซึ่งเดิมในโอกาสครบรอบเคยมีการฉายที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโตเกียวกลับมาให้ชมได้ที่นี่ใหม่อีกครั้ง

สำหรับผู้สนใจงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. 2560 – 3 กันยายน 2560 ที่ Gallery AaMo ใน TOKYO DOME CITY (東京ドームシティ)นะคะ

หรือจะลองเข้าไปชมวีดีโอจากทีมงาน NAKED Inc. ก่อนก็ได้ค่ะ



สถานที่ตามแผนที่ด้านล่างนี้เลย ↓ ↓ ↓ ↓



รายละเอียดบัตรเข้าชมงาน

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2017 มีการเปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าที่ร้านสะดวกซื้อและเว็บไซต์จำหน่ายตั๋วในประเทศญี่ปุ่น เช่น Ticket Pia ,Lawson Ticket, Seven Ticket, Peatix และ Pass Me ! หากซื้อเป็น Family Ticket หรือ Pair Ticket ก็จะมีส่วนลดพิเศษ หรือของที่ระลึกแถมจำนวนจำกัดด้วยล่ะค่ะ รวมไปถึงใน Official Website ก็สามารถซื้อตั๋วได้เช่นกัน

ราคาตั๋วล่วงหน้า (ซื้อได้ในระหว่างวันที่ 8 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2017)

•ผู้ใหญ่ 1,400 เยน

•เด็ก (ระดับมัธยม – มหาวิทยาลัย) 1,200 เยน

•เด็ก (ระดับประถม) 700 เยน

•Family Ticket (ผู้ใหญ่ 1 ใบและเด็กประถม 1 ใบ) 1,900 เยน

•Pair Ticket (ผู้ใหญ่ 2 ใบ) 2,600 เยน

ราคาตั๋วสำหรับผู้ซื้อในวันเข้าชม (16 มิ.ย. – 2 ก.ย. 2017)

•ผู้ใหญ่ 1,600 เยน

•เด็ก (ระดับมัธยม – มหาวิทยาลัย) 1,400 เยน

•เด็ก (ระดับประถม) 900 เยน

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ Official Website : http://tokyoartcity.tokyo/

หรือทาง Facebook page รวมไปถึงติดตามผลงานอื่นๆ ของทีมงาน NAKED Inc. ได้ที่ Instagram นี้เลยได้เลยค่ะ