ดีไซน์ของ Andy Warhol บนกระป๋องเบียร์ญี่ปุ่น

Kirin Lager x Andy Warhol

แค่เห็นข่าวก็ตื่นเต้นแล้วกับการนำผลงานของแอนดี วอร์ฮอล ศิลปินชาวอเมริกัน ผู้นำกลุ่มศิลปะแนวป็อปอาร์ต กับเบียร์เจ้าดังในประเทศญี่ปุ่นอย่างเบียร์คิริน (Kirin) แบรนด์เบียร์เจ้าดังที่ใครมีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วต้องลิ้มลอง





โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ มูลนิธิ แอนดี วอร์ฮอลทำการจับมือค่ายเบียร์ชื่อดังจากญี่ปุ่นออกแบบแพคเกจจิ้งภายใต้ชื่อ Kirin Lager x Andy Warhol ออกมาถึง 8 แบบ 8 สไตล์ด้วยกัน แถมยังผลิตแบบ Limited ให้แฟนๆ แอนดีและเบียร์คิรินไปตามล่าหากันเอาเอง



เชื่อว่าการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของหลายๆ คนต้องสนุกมากยิ่งขึ้นแน่ๆ เพราะการนำศิลปะ กับเครื่องดื่มมาไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนี้ก็เป็นอีกเสน่ห์ของการได้เห็นอะไรใหม่ๆ ระหว่างการเดินทางไปพร้อมกันด้วย

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเบียร์คิริน เราจะเล่าให้ฟังว่าเบียร์ยี่ห้อนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870 โดยคนอเมริกันที่ชื่อ William Copeland ผู้ก่อตั้งบริษัท Spring Valley Brewery ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Kirin ในปัจจุบัน มีโรงเบียร์ขนาดเล็กนับร้อยทั่วประเทศเพื่อผลิตเบียร์รองรับตลาด ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น สำหรับรสชาติเบียนร์คิรินนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้น้ำเบียร์แรกที่ต้มแต่ยังไม่ได้หมัก นำมาผลิตเบียร์รสชาติเยี่ยมขึ้น ด้วยกระบวนการดังกล่าวทำให้เบียร์ที่ได้มีรสชาติลงตัว นุ่มนวล และมีรสฝาดนิดๆ โดยเหล่านักดื่มได้ลงความเห็นว่ารสชาติลงตัวที่สุดของคิริน คือ Kirin Ichiban

ส่วนศิลปินชาวอเมริกันนาม แอนดี วอร์ฮอล นั้น เขาเป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มศิลปะแนวป็อปอาร์ต (pop art)

ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยผลงานของเขาสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในเรื่อง คนดัง วงการบันเทิง และการโฆษณาซึ่งกำลังเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาในช่วงยุค 60 หลังจากการประสบความสำเร็จในงานวาดภาพประกอบ แอนดีก็กลายเป็นบุคคลมีชื่อเสียงตามที่เขาหวังเอาไว้ งานของแอนดีมีหลายประเภทตั้งแต่งานมีเดียไปจนถึง ภาพเขียน ภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพพิมพ์สกรีน ประติมากรรม ภาพยนตร์ และดนตรี นอกจากนี้เขายังเป็นศิลปินรุ่นแรกๆ ที่นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานศิลปะด้วย

นอกจากงานเหล่านี้แล้วแอนดียังเป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารและเขียนหนังสืออีกหลายเล่ม อาทิ เช่น The Philosophy of Andy Warhol และ Popism : The Warhol Sixties แม้ในช่วงระยะหลังของชีวิตแอนดีจะไม่ค่อยทำงานศิลปะออกมามากเท่าไหร่ แต่เขาก็ยังคงมีงานในด้านอื่นๆ ออกมาให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น งานโฆษณา หรือ งานแสดงที่เขาได้รับเชิญจากภาพยนตร์ซีรีส์ด้วย หลังจากการแสดงงานครั้งสุดท้ายในยุโรป เมื่อกลับมานิวยอร์กได้ระยะหนึ่ง แอนดีก็เสียชีวิตลงในปีค.ศ. 1987 แต่ผลงานของเขาก็ยังมีชีวิตชีวา และเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้



สำหรับ Kirin Lager Beer X Andy Warhol เบียร์กระป๋องลายเท่นี้ ออกมารับกับช่วงฤดูร้อนทั่วประเทศญี่ปุ่น

โดยมีกำหนดจะวางจำหน่าย 2 ครั้ง คือในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2017 และวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 และสินค้ามีจำนวนจำกัด ใครไปญี่ปุ่น ถ้าเจอแล้วอยากจะซื้อกลับมาเป็นของขวัญของฝาก

แอดมินแนะนำ ถือเป็นแรร์ไอเท็มที่คู่ควรสุดๆ เลยล่ะค่ะ