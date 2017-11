ชวนไปซึ้งไปหาความหมายกับ ตับอ่อนเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ

ตับอ่อน เธอนั้น ขอฉัน เถอะนะ ภาพยนตร์ญี่ปุ่นนำเข้าเรื่องใหม่จาก สหมงคลฟิล์ม

ตับอ่อนเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ (君の膵臓を食べたい)หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Let Me Eat Your Pancreas”

คือภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายไลต์โนเวลชื่อดัง ความแปลกของชื่อเรื่องที่ดูน่าตกใจไม่น้อยจนไม่สามารถจินตนาการเรื่องราวได้ ชวนให้ไปหาคำตอบว่าชื่อเรื่องที่แปลตรงๆ ว่า อยากกินตับอ่อนของเธอนั้นหมายถึงอะไร

นิยายที่ถูกกล่าวปากต่อปากโดยเด็กสาววัยรุ่นที่ญี่ปุ่นว่าเป็น “นิยายที่ต้องเสียน้ำตา” พร้อมรางวัลต่างๆ ทำให้ขึ้นแท่นเป็นนิยาย Best Seller ในเวลาไม่นาน

ยามาอุจิ ซากุระ แสดงโดย ฮามาเบะ มินามิ รับบทเป็นเด็กสาวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่อน มีเพื่อนร่วมห้องเพียงคนเดียวในบทนักเรียนชายที่ให้เรารู้จักเพียงการแทนตัวเองว่า “ผม” รู้ว่าเธอป่วย รับบทโดย คิตามุระ ทาคุมิ นักแสดงวัยรุ่น 2 คนที่น่าจับตามอง แสดงบทบาทเด็กม.ปลายได้อย่างมีชีวิตชีวา ชวนให้ยิ้ม น้ำตาซึมได้ตลอดเรื่อง

คิตามุระ ทาคุมิ และ ฮามาเบะ มินามิ

ฮามาเบะ มินามิ รับบทเป็น ยามาอุจิ ซากุระ

photo credit : http://sahamongkolfilm.com/saha-movie/kimi-no-suizo-wo-tabetai-movie/

ความพิเศษของฉบับภาพยนตร์ คือมีเนื้อเรื่องปัจจุบัน 12 ปีต่อมาที่ไม่มีในนิยายต้นฉบับ และการดำเนินเรื่องไปพร้อมๆ กันสลับระหว่างอดีตและปัจจุบัน บทบาทปัจจุบัน แสดงโดยนักแสดงชั้นนำอย่าง โอกุริ ชุน รับบทเป็น”ผม”ที่เป็นอาจารย์แล้ว และ คิตะกาวะ เคโกะ ที่รับบทเป็นเคียวโกะเพื่อนสนิทของซากุระ

โอกุริ ชุนในบทบาทของตัวเอกชายตอนโต

ยิ่งไปกว่านั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เพลงประกอบภาพยนตร์ คือ เพลง ฮิมาวาริ โดย Mr. Children สุดซึ้ง สะเทือนใจ

ที่ส่งความรู้สึกให้เนื้อเรื่องประทับใจจนจบเรื่อง

กำกับการแสดงโดย “โช สึกิคาวะ” (The 100th Love with You)

บทภาพยนตร์โดย “โทโมโกะ โยชิดะ” (Tomorrow I will Date with Yesterday’s You)

เนื้อเรื่องย่อ

ด้วยคำพูดของเพื่อนร่วมห้องสมัยม.ปลาย ยามาอุจิ ซากุระ ผมเลยได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเก่าที่เคยเรียนมา ระหว่างที่กำลังคุยกับเด็กนักเรียนอยู่นั้น ทำให้นึกถึงช่วงเวลาหลายเดือนที่ได้อยู่กับเธอ ตั้งแต่บังเอิญไปพบ “บันทึกร่วมโรค” หรือบันทึกช่วงเวลาที่เธอต่อสู้กับโรคมะเร็งตับอ่อน ผมเลยต้องใช้เวลาอยู่กับซากุระ แม้รู้ว่าวันเวลาที่เธอได้พยายามใช้ชีวิตอย่างสดใสร่าเริงกำลังจะหมดลง

“ตั้งแต่ซากุระเสียก็ผ่านมา 12 ปีแล้ว”

เคียวโกะ เพื่อนสนิทของซากุระที่กำลังจะแต่งงานก็กำลังคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับซากุระเช่นเดียวกัน เพราะเรื่องบางอย่างจะทำให้พวกเขาได้รู้ความรู้สึกและสิ่งที่ซากุระอยากบอกตลอด 12 ปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างภาพยนตร์จากสหมงคลฟิล์ม



กำหนดฉาย 23 พ.ย. นี้ ในโรงภาพยนตร์

ไปร่วมค้นหาความหมายสุดซึ้งของชื่อเรื่องชวนสงสัยกันค่ะ

Official Website : http://kimisui.jp/

Sahamongkolfilm International : http://sahamongkolfilm.com/saha-movie/kimi-no-suizo-wo-tabetai-movie/