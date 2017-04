STARBUCKS RESERVE BAR @GINZA SIX

พาไปชมร้าน STARBUCKS RESERVE BAR ใหม่ล่าสุดที่ GINZA SIX

ครั้งนี้เราจะพาไปชมร้าน STARBUCKS RESERVE BAR สาขาใหม่ล่าสุดบนศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดกัน

พอห้างใหญ่ๆ หรูๆ เปิดตัวกัน ก็มักจะมีอะไรดึงดูดให้คนสนใจกันอยู่เสมอ เข่นเดียวกับ GINZA SIX หรือ G SIX ศูนย์การค้าสุดหรูแห่งใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ก่อนที่คนญี่ปุ่นเขาก็เห่อกันสุดๆ โดยเฉพาะร้าน STARBUCKS สาขา G SIX นี้ พูดได้ว่าน่าไปสุดๆ เพราะไม่ใช่เป็นแค่ร้าน STARBUCKS ทั่วไป แต่เป็น STARBUCKS RESERVE BAR ที่มีสิ่งพิเศษหลายอย่างเพิ่มมาจากร้านปกติเลยล่ะ

ร้าน STARBUCKS ใน G SIX มีอยู่ด้วยกัน 2 จุดคือ ชั้น 1 และ 2 เป็นร้าน STARBUCKS ปกติ และ STARBUCKS RESERVE BAR ตั้งอยู่ชั้น 6 ในร้าน TSUTAYA BOOKS ซึ่ง STARBUCKS RESERVE BAR สาขานี้จะพาเราไปสัมผัสประสบการณ์การดื่มกาแฟด้วยวิธีการชงกาแฟหลากหลายแบบ เช่น Siphon, Black Eagle, Clover Brew, Pour-Over โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชงกาแฟแบบใหม่ล่าสุดของ STARBUCKS อย่าง Nitro Cold Brew Coffee ที่กระบวนการชงกาแฟด้วยน้ำเย็น แล้วจึงอัดแก๊สไนโตรเจนด้วยเครื่อง Nitrogen Brew จนเกิดเป็นฟองสุดนุ่มละมุนลิ้นคล้ายกับฟองเบียร์นั่นเอง

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ เบียร์ เสิร์ฟให้ผู้ และมีสินค้าจำพวกแก้วมัคออริจินอลสไตล์มิโนะยากิ ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตเซรามิคแบบแฮนด์เมดชื่อดังของญี่ปุ่นอีกด้วย

ใครที่เป็นคอกาแฟและชอบรสชาติแบบ STARBUCKS ก็ไปลองพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลยนะจ๊ะ

ร้าน STARBUCKS RESERVE BAR สาขา GINZA TSUTAYA BOOKS

ชั้น 6 – GINZA 6

วิธีการไป GINZA 6 : นั่งรถไฟ Tokyo Metro Ginza Line, Hibiya Line, Marunouchi Line มาลงที่สถานี Ginza แล้วเดินจากทางออก A4 ประมาณ 1 นาที