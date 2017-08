411 FANDOM PARTY IN BANGKOK

“2017 : 411 FANDOM PARTY IN BANGKOK”

คอนเสิร์ต “2017 : โฟร์วันวัน แฟนดอม ปาร์ตี้ อิน แบงคอก” (2017 : 411 FANDOM PARTY IN BANGKOK) ที่บิ๊กบอส กึ้ง-เฉลิม ชัย มหากิจศิริ แห่ง บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) ภูมิใจครีเอทมานำเสนอ คอนเสิร์ตที่รวมเอา 3 บิ๊กไอดอล จาก 3 สัญชาติ ซึ่งมีบิ๊กแฟนดอมมารวมกันไว้บนเ วทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น 7 หนุ่มสุดเท่ iKO N หัวหน้าดอมไอคอนิก, เป๊ก ผลิตโชค คุณหลวงเสียงดีของเหล่า นุชes และ BNK48 สาวน้อยสุดคาวา อี้ของพี่ๆ โอตะทั้งหลาย โดยพวกเขาทั้งหมดจะมารวมตัวสร้า งปรากฏการณ์ครั้งนี้ให้กระหึ่มใ นวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 นี้ เวลา 19:00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพาราก อน

iKON

“ พวกเราคิดถึงไทยไอคอนิกทุกคนมา กๆ เลยครับ 1 ปีแล้วที่เราไม่ได้เจ อกันที่ประเทศไทย แต่เราจะได้เจอกันเร็วๆ นี้ รับรองว่าพวกเราจัดเต็มแน่ นอนครับ พวกเราอยากเจอแฟนๆ ในงานเยอะๆ มากันเยอะๆ นะครับ ” ยืนยันเองขนาดนี้ เจ็ดหนุ่ม “ไอคอน” (iKON) บอยแบนด์เกาหลีสุดฮอตที่ ขึ้นชื่อเรื่องเพอร์ฟอแมนซ์ว่ ามันส์เกินห้ามใจ เลยแย้มว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเ ป็น * ครั้งเดียว * ในปีนี้ ที่พวกเขาจะมามอบความสนุกให้แฟน ๆ ชาวไทยถึงที่ ซึ่งนอกจากจะได้แดนซ์กันสุดเหวี่ ยงตลอดเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้ ว ยังได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีรั บของขวัญสุดพิเศษจากทั้ง 7 หนุ่ มอีกด้วย

เป๊ก–ผลิตโชค

ด้าน “เป๊ก–ผลิตโชค อายนบุตร” นักร้องไทยขวัญใจมหาช นก็เผยว่างานนี้จะเป็น * ครั้งพิ เศษ * ที่นอกจากคุณหลวงจะโชว์ควา มสามารถด้านการร้องอันทรงพลังแล้ ว ยังขอโชว์ฝีมือออกแบบโชว์ด้วยตน เอง แล้วเพิ่มความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้ นด้วยวงดนตรีแบบ full band แถมคุณหลวงผลิตยังแอบกระซิ บว่า เตรียมเพลงพิเศษที่ยังไม่ เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนมาร้องให้ฟั งอีกด้วย “ ผมอยากเชิญชวนทุกคนมาสนุกกัน ทั้งนุชาและนุชes และแฟนดอมอื่นๆ ด้วยนะครับ อยากให้ทุกคนไปกันให้ได้ เรามาปาร์ตี้กันเลยคร้าบ ” พูดจบ ส่งมินิฮาร์ทกระแทกใจรัวๆ

BNK48

ขณะที่หกสาว ปัญ, มี่โกะ, มิวสิ ค, เฌอปราง, เจนนิษฐ์ และ เนย ตัวแทนเกิร์ลกรุ๊ปไทยสัญชาติญี่ ปุ่น “บีเอ็นเค48” (BNK48) วงน้องสาวแท้ๆ ของเกิร์ลกรุ๊ปแห่งแดนปลาดิบ AK B48 ขอเซอร์วิสเสน่ห์สุดสดใสน่ารักต ะมุตะมิ ให้สมกับเป็น * ครั้งแรก * ที่โอต ะจะได้ฟังผลงานเพลงใหม่ล่าสุดขอ งพวกเธอก่อนใคร และอาจมีเซอร์ไพรส์ได้เจอสมาชิก BNK48 มากกว่า 6 สาวบนเวทีนี้ด้วย!! “ พวกเรา BNK48 อยากจะเชิญชวนทุก แฟนดอมมาร่วมปาร์ตี้กันในงาน 20 17 : โฟร์วันวัน แฟนดอม ปาร์ตี้ อิน แบงคอก มาร่วมสร้างวันธรรมดาให้เป็นวัน ที่สนุกที่สุดกันนะคะ ”

ทั้ง 3 ศิลปินงัดทีเด็ดมาเตรียม โชว์ในงาน ขนาดนี้ รักกันจริงต้องไปเชียร์ให้พาราก อนฮอลล์แตกไปเลย หยิบแท่งไฟ, สัญลักษณ์ประจำแฟนดอมไปโบกให้สุ ดแขน แสดงพลังให้ iKON, เป๊ก ผลิตโชคและ BNK48 รู้ว่าคุณรักพวกเขาขน าดไหน!!! ใครที่ยังไม่มีบัตรอย่ารอช้า จอ งเลยที่ “ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” ทุกสาขา โทร.02-262-3456 หรือ http://ww w.thaiticketmajor.com/concert/ 411-fandom-party-in-bangkok-20 17-th.html บัตรราคา 2,000 / 2,800 / 3,800 / 4,800 (ยืน/นั่ง) และ 5,500 บาท ** ติ ดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเ ว็บไซต์หลัก www.411ent.com ออฟฟิศเชียลแฟนเพจwww.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ @411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง IG @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_cha lermchai