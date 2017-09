เส้นทางศิลปินของคุณป้าลายจุด Yayoi Kusama 

หนังสือสำหรับเด็กของคุณป้าYayoi Kusama

หนังสือเด็กเล่มล่าสุดที่จะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต

และเส้นทางศิลปินของคุณป้าลายจุด Yayoi Kusama

ยาโยอิ คุซามะ (Yayoi Kusama) ศิลปินหญิงชื่อดังชาวญี่ปุ่น ที่หลายคนมักเรียกเธอว่า “คุณป้าลายจุด” ซึ่งมาจากผลงานที่เธอทำอันสุดแสนเป็นเอกลักษณ์ แถมยังพ่วงดีกรี คุณป้าสุดจี๊ดแห่งวงการแฟชั่นขวัญใจคนทั่วโลก และความเป็นศิลปินร่วมสมัยที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย คุณป้ายาโยอิ คุซามะ เกิดในเมืองที่รายล้อมไปด้วยภูเขาชื่อมัตสึโมโต้ จ.นากาโน่ ตอนนี้เธอมีอายุ 88 ปี

…..



ปัจจุบันเธอมีผลงานแสดงอยู่ในทวีปอเมริกาและในเดือนหน้าเธอจะเปิดพิพิธภัณฑ์ของตัวเธอเองที่กรุงโตเกียว ท่ามกลางผลงานอันเป็นเอกลักษณ์นี้ เธอได้จับมือกับภัณฑารักษ์ที่ MoMA (The Museum of Modern Art) และนักวาดภาพประกอบชื่อดังจากนิวยอร์คเพื่อถ่ายทอดการเดินทางและแนวคิดการทำงานในชีวิตของเธอให้กับเด็กๆ









…..

โครงการนี้เริ่มต้นโดยภัณฑารักษ์ของ MoMA ชื่อ Sarah Suzuki จับมือกับนักวาดภาพประกอบชื่อ Ellen Weinstein จากนิวยอร์คเพื่อสร้าง “Yayoi Kusama: From Here to Infinity” ขึ้น ดังนั้นหนังสือภาพสำหรับเด็กจำนวน 26 หน้านี้ จึงออกมาน่ารัก น่าสะสม แถมยังเป็นหนังสือเด็กที่เล่าเรื่องวิถีชีวิตของคุณป้ายาโยอิ คุซามะ การเดินทางของลายจุดที่เธอจินตนาการมาตั้งแต่วัยเยาว์ จากญี่ปุ่น ซีแอตเทิ้ล เวนิส และนิวยอร์ก โดยหวังจะช่วยส่งต่อพลัง ความฝัน และแรงบันดาลใจให้กับเด็กอายุ 5-8 ปีออกมาได้เป็นอย่างดี และจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมปีนี้ เป็นหนังสือปกแข็ง สนนราคาประมาณ 600 บาทไทย

…..



เห็นรูปบางส่วนของหนังสือแล้วก็รู้สึกอยากได้มาไว้ในครอบครองเลย คิดว่าทุกครั้งที่เปิดดูจะสัมผัสได้ถึงพลังความเป็นศิลปินที่คุณป้าคนเก่งสั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตของเธออย่างแน่นอน ❤

…..

พรีออเดอร์ได้จากช่องทางนี้เลยจ้า

https://www.amazon.com/Yayoi-Kusama-Infinity-Sarah-Suzuki/dp/1633450392/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=sl1&tag=spoontamago-20&linkId=8d46ce8eef430db5382d38e1df06daec