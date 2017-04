WE ARE X กับความปวดร้าวของ X JAPAN

X JAPAN กับโลกที่เต็มไปด้วยความปวดร้าว 「Spoiler Alert」

หลายคนคงได้ไปชมเรื่องราวของ X JAPAN ในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “WE ARE X” กันแล้ว ซึ่งค่อนข้างมีกระแสตอบรับที่ดีเลยทีเดียวจากทั้งในบ้านเราและในทุกประเทศที่ได้เข้าฉาย เราเป็นหนึ่งใน X Freaks รุ่นหลัง ที่ตามฟังผลงานของ X แบบจริงจังเมื่อช่วงปี 99 ซึ่งหลังจากพวกเขายุบวงไปแล้วนั่นแหละ แต่ได้ติดตามอ่านเรื่องราวตามเว็บต่างๆ พอมี Youtube ก็ไล่ฟังไล่ดูผลงานของ X เรื่อยๆ แต่หลายต่อหลายเรื่องเราเพิ่งรู้ เพิ่งเข้าใจก็เมื่อได้ดูสารคดีเรื่องนี้

WE ARE X อาจไม่ใช่โลกทั้งใบของ X JAPAN แต่ว่าตัวหนังได้เก็บโมเมนต์สำคัญที่เกิดขึ้นกับพวกเขาตลอด 35 ปีมานี้ได้อย่างครบถ้วน แม้ไม่ใช่แฟนเพลงของวงนี้ ก็สามารถเข้าใจพวกเขาได้ไม่ยาก สำหรับแฟนๆ ทุกสิ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ฉายภาพในหัวใจของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้ความเจ็บปวดและความตายเป็นธีมหลักนำพาเราไปสู่โลกของพวกเขา

“all I see BLUE in my heart…” – Forever Love♫

ตัวหนังเล่าเรื่องผ่านความเจ็บปวดของ โยชิกิ หัวหน้าวง ความตายของพ่อของเขาได้กลายเป็นปมชีวิตและแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เขาสร้างวง X ขึ้นมา

ในทุกคอนเสิร์ต เราได้เห็นการตีกลองที่รวดเร็ว ดุดัน และทรงพลังของโยชิกิ เขาตีกลองดั่งเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต ใส่อารมณ์จัดเต็มตลอด ไม่ว่าจะดูกี่ครั้งก็ทำให้หัวใจเต้นรัวไปพร้อมกับความตื่นเต้น (เหมือนขึ้นรถไฟเหาะอะไรประมาณนั้น) ซึ่งในหนังบอกเราว่า การตีกลองของเขามันเริ่มต้นมาจากความเจ็บปวดจากการสูญเสียพ่อ และเวลาโมโหอะไร โยชิกิจะระเบิดอารมณ์ใส่กับกลอง ซึ่งมันอาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทางใจของเขาลงได้ แต่ว่ากลับกลายมาเป็นความเจ็บปวดทางกายที่ยังคงเรื้อรังอยู่จนถึงปัจจุบัน

“Ah..How should I love you, How could I feel you…without you” – Without You♫

เรื่องเพื่อนในวง ก็เป็นหนึ่งในความเจ็บปวดของโยชิกิเช่นกัน เริ่มตั้งแต่การไล่ไทจิ อดีตมือเบสผู้ล่วงลับ ที่แม้ปัจจุบันไทจิได้จากไปแล้ว เขาก็ยังเก็บเงียบเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเสมอ ต่อมาคือการสูญเสียโทชิ เพื่อนที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมก่อตั้งวง X มาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นเหตุผลสำคัญทำให้พวกเขาตัดสินใจยุบวง สุดท้ายคือ การสูญเสียฮิเดะ ผู้ที่คอยเป็นทั้งที่ปรึกษา สนับสนุน และเป็นผู้ที่เข้าอกเข้าใจโยชิกิเป็นอย่างดี

โทชิได้เล่าเรื่องราวของเขาตอนโดนล้างสมอง ถือเป็นพาร์ทที่ทำให้สะเทือนใจมาก เขาเปิดเผยว่า ตอนขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ต The Last Live เขาแบกอารมณ์ด้านลบต่อวงต่อแฟนๆ ขึ้นบนคอนเสิร์ตครั้งนั้นด้วย และตอนที่โยชิกิพังกลองระหว่างเล่นคอนเสิร์ตเหมือนกับทุกครั้ง แต่ในสารคดี เขาเปิดเผยว่า การพังกลองครั้งนั้นเป็นเพราะโกรธโทชิล้วนๆ ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ ซึ่งพอรู้ถึงความเจ็บปวดอันนั้นแล้ว ความรู้สึกของเราในการหยิบ The Last Live มาดูในครั้งหน้าคงจะเปลี่ยนไปแน่ๆ

แต่ถึงอย่างนั้น การที่ได้เห็นโทชิกลับมาเป็นปกติ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโยชิกิ วง X และแฟนๆ ในรอบสิบปีที่ผ่านมานี้เลย

อีกหนึ่งพาร์ทที่ทำให้เราปวดใจสุดๆ คือ การตายของฮิเดะ สำหรับเรา ฮิเดะเป็นกีตาร์ฮีโร่ที่เราคลั่งไคล้ ไลน์กีตาร์ของฮิเดะเป็นเมโลดี้โน๊ต 16 ห้องสวยๆ ที่ช่วยมาเติมเต็มบทเพลงของโยชิกิให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ข่าวการตายของฮิเดะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงมาตลอดนับตั้งแต่เป็นแฟนวง X มา ภาพข่าวที่ฉายขึ้นบนจอเงินนี้ จึงเป็นครั้งแรกของตัวเราที่ได้เห็นภาพเหล่านั้น ยังดีที่ตัวหนังยังปล่อยให้เมมเบอร์ของวงได้พูดถึงฮิเดะในแง่มุมต่างๆ ให้เรารู้บ้าง (ไม่งั้นคงนั่งดูช่วงที่เหลือแบบจิตตกไปตลอดแน่ๆ) โดยเฉพาะการดูแล การจัดการของวงให้เรียบร้อย เป็นคนคอยประสานความสัมพันธ์ของวงให้ราบรื่น เสมือนเป็น “แม่” ประจำวง ดังนั้นการสูญเสียฮิเดะไปแบบกระทันหัน มันทำให้หัวใจของโยชิกิ เมมเบอร์ในวง และแฟนคลับแทบสลายลงในครั้งเดียว

“Your scars are beautiful, like the Jade” – Jade♫

คนเราล้วนเคยมีเรื่องราวอันเจ็บปวดด้วยกันทั้งนั้น บทเพลงของ X ซึ่งถูกกลั่นกรองมาจากประสบการณ์อันแสนโศกเศร้าในจิตใจของโยชิกิ เสียงร้องอันทรงพลังของโทชิ เสียงกีตาร์อันบาดลึกของฮิเดะ พาตะ สุงิโซท่วงทำนองอันร้อยเรียงกันอย่างงดงามที่พวกเขาช่วยกันบรรเลง ทุกอย่างได้เข้ามาปลอบประโลมหัวใจของผู้ฟังได้อย่างเกรี้ยวกราดและอ่อนโยนในเวลาเดียวกัน พร้อมมอบความเข้มแข็งให้เราสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดนั้นไปได้

ซึ่งนั่นล้วนเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ X JAPAN กลายเป็นวงในตำนานที่มีผู้คนทั่วโลกชื่นชอบในผลงานและตัวตนของพวกเขา…

“ความเจ็บปวดเป็นทั้งเพื่อน ทั้งศัตรู ทั้งคนรักของผม” YOSHIKI