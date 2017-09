WANNA ONE 1st Fan Meeting in Bangkok : WANNA Be LovEd

WANNA ONE 1st Fan Meeting in Bangkok : WANNA Be LovEd

โฟร์วันวันฯ จัดให้แฟนคลับไทยได้ประเดิมก่อนใครกับแฟนมีตติ้งสุดยอดบอยแบรนด์หนุ่ม “WANNA ONE” ที่แรกนอกประเทศเกาหลี

บิ๊กบอสคนเก่ง กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ แห่ง บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้นำพาหนุ่มๆ สุดฮอตทั้ง 11 คนมาประเดิมจัดงานแฟนมีตติ้งนอกประเทศเกาหลีครั้งแรกที่เมืองไทย ภายใต้ชื่องาน “WANNA ONE 1st Fan Meeting in Bangkok : WANNA Be LovEd” โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนอย่าง เถ้าแก่น้อย วิวไทยแลนด์ และ พี80 งานนี้มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 กันยายนนี้ เวลา 18.00 น. ที่ไบเทค บางนา ฮอลล์ 106 ซึ่งความร้อนแรงของ 11 หนุ่มสุดออตอย่าง WANNA ONE ส่งผลให้บัตรทุกที่นั่ง ทุกโซน SOLD OUT ลงไปในพริบตา!

WANNA ONE ทั้ง 11 คนที่ประกอบด้วย คังแดเนียล (Kang Daniel), พัคจีฮุน (Park Ji Hoon), อีแดฮวี (Lee Dae Hwi), คิมแจฮวาน (Kim Jae Hwan), องซองอู (Ong Seong Wu), พัคอูจิน (Park Woo Jin), ไลควานลิน (Lai Kuan Lin), ยุนจีซอง (Yoon Ji Sung), ฮวังมินฮยอน (Hwang Min Hyun), แบจินยอง (Bae Jin Young) และ ฮาซองอุน (Ha Sung Woon) ผู้ที่มีคะแนนเป็น TOP 11 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 101 คนของรายการยอดฮิต PRODUCE 101 season 2 ของ ช่อง Mnet

สมาชิกทั้ง 11 คนเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณ พร้อมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากวอนนาเบิ้ลไทยแลนด์ ต่อมาในช่วงสายของวันที่ 16 กันยายน 2560 พวกเขาได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ซึ่งบริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จัดขึ้นที่ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 106 พร้อมกับ Lucky Fan ที่ได้พบกับพวกเขาทั้ง 11 ก่อนภายในงานแถลงข่าว โดยได้ดีเจนุ้ย มาเป็นพิธีกรดำเนิรายการได้อย่างสนุกสนานทั้ง 11 หนุ่มและแฟนๆ โดยให้สัมภาษณ์ดังนี้

พิธีกร : การมาประเทศไทยครั้งนี้เป็นการมาทำงานที่ต่างประเทศครั้งแรกของวอนนาวัน รู้สึกอย่างไรกัน

ยุนจีซอง – รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆ เลยครับที่ได้มาประเทศไทย ได้มาเจอแฟนๆ ชาวไทยด้วย แฟนๆ ชาวไทยให้การต้อนรับดีมากๆ ครับ

พิธีกร : ทั้ง 11 คนมีใครที่เคยมาประเทศไทยแล้วบ้าง

ฮวังมินฮยอน – ผมเคยมาครับ อาหารและผลไม้ของไทยอร่อยมาก และที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม แฟนคลับชาวไทยก็มีรอยยิ้มที่สวยมากๆ เลยครับ

ฮาซองอุน – ผมเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยกับครอบครัวครับ ตอนนั้นผมจำได้ว่าอาหารอร่อยมาก แล้วผมก็ได้ไปดูโชว์จรเข้มาด้วยครับ

พิธีกร : ถ้าหากมีวันหยุด 1 อาทิตย์แต่ละคนอยากไปเที่ยวที่ไหนและทำอะไร

ฮวังมินฮยอน – ผมเคยมาถ่ายโฆษณาที่กระบี่ครับ มีความทรงจำที่ดีมากเลยตอนที่ถ่ายทำที่นั่น ถ้ามีโอกาสอยากจะพาเมมเบอร์มาเที่ยวที่กระบี่ด้วยครับ

ไลควานลิน – ผมก็เคยมาเที่ยวที่เมืองไทยครับ จำได้ว่าตอนนั้นผมได้ขี้ช้างด้วย ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะพาเมมเบอร์ไปขี้ช้างแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆ ด้วยกันครับ

อีแดฮวี – ผมได้ยินมาว่าอาหารไทยอร่อยมากเลยครับ ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะได้ทานอาหารไทยอร่อยๆ ไหม ผมเลยอยากจะไปทานอาหารไทยอร่อยกับเมมเบอร์ครับ

พิธีกร : มีภาษาไทยคำไหนที่อยากให้วอนนาเบิ้ลไทยแลนด์สอนพูดบ้าง

คังแดเนียล – รักวอนนาเบิ้ล

องซองอู – คิดถึง

อีแดฮวี – เท่าไหร่ครับ / ลดได้หน่อยได้ไหม

พิธีกร : รู้สึกอย่างไรที่เพลง Energetic ได้รางวัลเพลงฮิตประจำสัปดาห์จากรายการเพลงมากถึง 15 ครั้งซึ่งตอนนี้ถือเป็นแชมป์เพลงฮิตที่ได้รางวัลมากที่สุดของปีนี้

อันแจฮวาน – จริงๆ แล้วคนที่มอบรางวัลให้กับพวกเราก็คือแฟนๆ ครับ

พิธีกร : เมมเบอร์ทั้ง 11 คนอยู่ด้วยกันที่หอ บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง สนุกสนานขนาดไหน?

แบจินยอง – พวกเราทั้ง 11 สนิทกันมาก เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับ เราจะใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นเกมส์ด้วยกันครับ

พิธีกร : ถ้าให้เลือกสุดยอดผู้นำประจำหอ ใครที่จะได้ครองตำแหน่งนี้ และใครเป็นคนที่ทำหอรกที่สุด

เวลาอยู่หอเราทั้ง 11 คนก็มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนอยู่แล้ว อย่างแจฮวานในทีวีอาจจะดูเป็นคนขี้เล่นไปหน่อย แต่จริงๆ เขาก็เป็นคนที่ทำความสะอาดบ้านพร้อมกับมินฮยอนด้วยครับ

พิธีกร : ใน 11 คนใครที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากที่สุด และใครที่ดูเป็นเด็กมากที่สุด

พัคอูจิน – ผมขอเลือกเป็น จีฮุน ครับที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากที่สุด ส่วนคนที่ดูเป็นเด็กมากที่สุด เลือกเป็นพี่ซองอุนครับ เพราะพี่เขาเป็นคนเข้าถึงง่าย ขี้เล่น เลยสนิทกับน้องๆ มาก ทำให้รู้สึกว่าเขาดูเป็นเด็กครับ

พิธีกร : ตอนนี้แต่ละคนมีเรื่องอะไรที่สนใจเป็นพิเศษบ้างไหม

พัคจีฮุน –พวกเราทั้ง 11 คน แต่ละคนก็มีงานอดิเรกที่ไม่เหมือนกันครับ แต่ช่วงนี้ทุกคนชอบเล่นเกมส์กันมากครับ ช่วงนี้ก็เลยสนใจในเรื่องเล่มเกมส์ แต่จริงๆ พวกเรามีความสนใจที่ค่อนข้างหลากหลายครับ บางคนก็ชอบฟังเพลง บางคนก็ชอบดูกีฬาครับ

พิธีกร : สุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงงาน WANNA ONE 1st Fan Meeting in Bangkok : WANNA Be LovEd ในครั้งนี้สักเล็กน้อย

ยุนจีซอง – รู้สึกดีใจมากๆ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเจอแฟนๆ ชาวไทยในครั้งนี้ และผมอยากจะเยี่ยมประเทศไทยบ่อยๆ ด้วยครับ

ใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้ว กำบัตรให้แน่น เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเสียงกรี้ดให้พร้อม แล้วไปพบกับพวกเขาได้เลย! รับรองว่าจะไม่ผิดหวังกับเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และความสามารถอันหลากหลายของพวกเขาแน่นอน!

จบงานนี้ ไปรอลุ้นผลงานดีๆ ครั้งต่อไปที่ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด จะคัดสรรมาเพื่อแฟนๆ ชาวไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้ เกาะติดความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์หลัก www.411ent.com ออฟฟิศเชียลแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ @411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง IG @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_chalermchai