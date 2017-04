TWICE 1st TOUR ‘TWICELAND’

TWICE 1st TOUR ‘TWICELAND’ -THE OPENING- IN BANGKOK

กึ้ง–โฟร์วันวันฯ จับมือ เอสโคล่า–พิซซ่าฮัท–เถ้าแก่น้อย

ควง 9 สาว “ทไวซ์” แถลงข่าวเยือนไทยครั้งแรก

อวดความน่ารัก แจกความสดใส อุ่นเครื่องคอนเสิร์ตเย็นนี้!

ได้เวลาปลุกกระแสแห่งความสดใส และตั้งรับความน่ารักจากสุดยอดเ กิร์ลกรุ๊ปเลือดใหม่จากประเทศเก าหลีใต้! เมื่อผู้จัดมือหนึ่งบ้านเรา บริ ษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) นำทีมบริหารงานโดยบิ๊ กบอสคนเก่ง กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ จับมือร่วมงานกับค่า ยเพลงยักษ์ใหญ่แดนกิมจิ เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP Entertainment) อีกครั้ง พร้อมด้วยพลังสนับสนุนจาก เครื่องดื่มเอสโคล่า (est) / พิซซ่าฮัท (Pizza Hut) / สาหร่ายปรุงสำเร็จ เถ้าแก่น้อย (Taokaenoi) / โรงแรมโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ (Dusit Thani Bangkok Hotel) และ สายการบิน เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines) ประกาศจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้ งแรกในประเทศไทยของ 9 สาววง “ทไวซ์” (TWICE) เกิร์ลกรุ๊ปเคป็อปมาแรง สุดขีดพ.ศ.นี้

“ทไวซ์” (TWICE) คือ 9 สาวเกิร์ลกรุ๊ปหลากหลายสัญชาติ ที่ประกอบไปด้วย นายอน (Nayeon ชาวเกาหลี), จองยอน (Jungyeon ชาวเกาหลี), โมโมะ (Momo ชาวญี่ปุ่น), ซานะ (Sana ชาวญี่ปุ่น), จีฮโย (Jihyo ชาวเกาหลี), มินะ (Mina ชาวญี่ปุ่น), ดาฮยอน (Dahyun ชาวเกาหลี), แชยอง (Chaeyoung ชาวเกาหลี) และ จื่อวี (Tzuyu ชาวไต้หวัน) โดยสมาชิกทั้งเก้าผ่ านการคัดเลือกจาก 16 ผู้เข้าแข่งขันของรายการแนวเรีย ลลิตี้ชื่อว่า Sixteen ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Mnet ก่อนที่จะเดบิวต์ในวงการเพลงเกา หลีอย่างเป็นทางการด้วยมินิอั ลบั้มชุดแรก The Story Begins นำโดยเพลงนำร่องจังหวะน่ ารักๆ อย่าง ‘Like OOH-AHH’ ที่กลายเป็นเพลงฮิตติด หูได้ในทันทีที่เปิดตัว หลังจากนั้นผลงานเพลงของ ทไวซ์ ก็ขึ้นครองอันดับ 1 ทุกชาร์ตเพลงฮิตได้พร้อมกันดังศั พท์ในวงการว่า All Kill Chart และท่าเต้นน่ารักน่าเอ็นดูของพว กเธอก็ยังกลายเป็นกระแสไวรัลยอด ฮิตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเพลง ‘Cheer Up’ หรือ ‘TT’ นอกจากนั้น ทไวซ์ ยังคว้าตำแหน่ง‘ศิลปินหน้าใหม่ ยอดเยี่ยม‘ จากงานประกาศผลรางวัลของวงการเพ ลงเกาหลีหลากหลายสถาบัน รวมถึงผลงานเพลงใหม่ถอดด้าม ‘KNOCK KNOCK’ ซึ่งร้อนแรงจนกวาดยอดวิวมิวสิควิ ดีโอบนเว็บไซต์ YouTubeไปได้ถึง 10 ล้านครั้งภายในระยะเวลาเพียง 24.5 ชั่วโมงเท่านั้น!… ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นการตอกย้ำว่า ทไวซ์ คือสุดยอดเกิร์ลกรุ๊ป K-POP ที่มาแรงที่สุดในยุคนี้อย่างแท้ จริง!!

ใครยังไม่มีบัตร! รีบเช็กด่วน!!

วันที่ : วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 17:00 น.

สถานที่ : ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

บัตรราคา : 1,800 / 2,800 / 3,500 / 3,900 / 4,800 (มีทั้งโซนยืนและนั่ง) และ 5,500 บาท

ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา !!!

** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทา งเว็บไซต์หลัก www.411ent.com ออฟฟิศเชียลแฟนเพจwww.facebook.com/fouroneoneent

ทวิตเตอร์ @411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง IG @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_cha lermchai