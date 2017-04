ชวนเติมแรงบันดาลใจที่ The Art of Disney

The Art of Disney – The Magic of Animation

ระหว่างที่แอดมินฮัมเพลง Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast ♬ ก็เกิดอาการครึ้มอกครึ้มใจ อยากลองค้นหารูปสเก็ตช์แอนิเมชั่นเรื่อง Beauty and the Beast ของ Disney ดู แล้วก็เลื่อนไปเจอกับนิทรรศการที่ทำให้ตาลุกวาวนี้เข้า

นิทรรศการแสดงภาพสเก็ตช์ต้นฉบับ รวมทั้งคอนเซ็ปท์ และสตอรี่บอร์ดของภาพยนตร์แอนิเมชันแต่ละเรื่องของดิสนีย์ตั้งแต่ในอดีตอย่าง Pinocchio, The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Lion King จนถึงเรื่องปัจจุบันอย่าง Moana โดยมีการจัดแสดงมากกว่า 500 ชิ้นงาน ซึ่งชิ้นงานเหล่านี้จะทำให้คุณได้ค้นพบเวทมนตร์แห่งโลกแอนิเมชั่น

ทั้งนี้ภายในงานนิทรรศการยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าออฟฟิเชียลจากภาพยนตร์แอนิเมชันแต่ละเรื่อง มากกว่า 200 ชนิดด้วย เช่น แฟ้มใส่เอกสาร พวงกุญแจ ตุ๊กตา ฯลฯ งานนี้สาวกดิสนีย์ต้องไม่อยากพลาดแน่นอน!

โดยนิทรรศการจะจัดระยะยาวตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงเดือนกันยายนปีนี้ ก่อนจะย้ายสถานที่จัดไปยังเมืองอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป เพราะฉะนั้นใครมีแผนไปเที่ยวโตเกียวช่วงนี้ก็วางแผนจับนิทรรศการนี้ยัดลงตารางเที่ยวกันได้เลย

ชื่องาน: The Art of Disney – The Magic of Animation (Website)

ระยะเวลา: เสาร์ที่ 8 เมษายน – อาิทตย์ที่ 24 กันยายน 2017

เวลาทำการ: 10.00 – 17.00 (ปิดจำหน่ายบัตรล่วงหน้า 30 นาทีก่อนเวลาปิดทำการ)

วันปิดทำการ: ทุกวันอังคาร ยกเว้นวันอังคารที่ 5 พ.ค. / 25 ก.ค. และ 1, 8, 15, 22, 29 ส.ค.)

สถานที่จัด: National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan) 2-3-6 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064 (Website)

การเดินทาง:

・Tokyo Waterfront New Transit YURIKAMOME:

ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาทีจากสถานี “Fune-no Kagakukan”

ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาทีจากสถานี “Telecom Center”

・Tokyo Waterfront Area Rapid Transit RINKAI LINE:

ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาทีจากสถานี “Tokyo Teleport”

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป) 1,800 เยน / นักเรียน (อายุ 7 – 18 ปี) 1,200 เยน / เด็กเล็ก (อายุ 3 – 6 ขวบ) 600 เยน / ฟรีค่าเข้าชมสำหรับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ / ฟรีค่าเข้าชมสำหรับผู้พิการที่มีหนังสือรับรองและผู้ติดตามดูแล 1 คน

*ในกรณีที่มีผูเข้าชมจำนวนมาก จะมีการจำกัดจำนวนบัตรเข้าชม