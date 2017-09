Testing ตอน หนุด〜เตะมิต้า!

ตอน หนุด〜เตะมิต้า!

ช่วงนี้กระแสลิปสติกสีนู้ดยังคงมาแรงไม่มีตก พอเห็นแบรนด์เครื่องสำอางอย่าง 4U2 ปล่อยคอลเลคชั่นสีนู้ดออกมาใหม่ เราเลยอดใจไว้ไม่ได้ ต้องรีบยกมือขอลองด้วยอีกคน โดยวันนี้เราได้ 2 สาว 2 สไตล์มาเป็นผู้ร่วม Testing ไปกับเรา อย่ารอช้าไปดูกันเล้ยยย…

ผลิตภัณฑ์ที่เราจะทดลองวันนี้ มีทั้งลิปสติกแบบเนื้อครีม ที่มีเฉดใหม่โทนนู้ด 8 สีใน 4U2 LIPAHOLIC THE NUDE COLLECTION คอลเลคชั่นใหม่ให้สาวกสาวที่ชื่นชอบการแปลงลุคด้วยลิปสติกได้นำมาทาให้ปากเนียนนุ่ม ชุ่มฉ่ำ สีคมชัด ติดทนนาน อีกทั้งยังมี 4U2 KISS ME HARDER ลิปสติกเนื้อแมทที่เคยเป็นกระแสฮือฮาไปตอนปล่อยสีคอลเลคชั่นแรก ซึ่งครั้งนี้มาใน 8 เฉดนู้ดใหม่ใน 4U2 KISS ME HARDER THE NUDE COLLECTION

มาดูสวอชสีเรียกน้ำย่อยกันดีกว่า อิอิ

♥ ความรู้สึกก่อนใช้ ♥

สาวแมน : แพ็คเก็จกล่องที่เป็นสีนู้ด พอเห็นแล้วก็เข้าใจได้เลยว่าลิปสติกข้างในจะเป็นสีโทนไหน ตัวแท่งลิปสติกก็เรียบๆ ดี

สาวตัวกลม : ชอบที่แท่งลิปสติกเป็นสีขาว ดีไซน์เรียบๆ ดูสะอาดดี โทนของสีนู้ดก็มีให้เลือกหลากหลายเฉด ทำให้น่าลองใช้ทุกสีเลย

♥ ความรู้สึกหลังใช้ ♥

สาวแมน : ปกติไม่ชอบใช้ลิปสติกแบบลิควิดเท่าไหร่ เพราะเป็นคนขี้เกียจจุ่มแล้วทา (หัวเราะ) แต่พอได้ลองตัวลิควิด เนื้อแมทของ 4U2 แล้วรู้สึกได้ว่าเนียนและติดริมฝีปากนานมากๆ แถมพอลองสี N8 ดูแล้วก็ยิ่งชอบ เพราะเป็นสีส้มที่ไม่แจ๋นเกินไปจนไม่กล้าใช้ ส่วนแบบเนื้อครีมก็ทาแล้วชุ่มชื่นดี ทาแล้วปากไม่ดูแห้ง เหมาะจะใช้ทุกวันแล้วเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ ตามอารมณ์

สาวตัวกลม : ปกติเป็นคนที่ชอบใช้ลิปสติกที่เป็นแบบลิควิดอยู่แล้ว พอได้ลองของ 4U2 ก็รู้สึกว่าสีแน่นแล้วก็ติดทนดีมากเลย ส่วนตัวที่เป็นเนื้อครีม ทาแล้วรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื่นของริมฝีปาก สีก็ติดทนไม่แพ้กัน ส่วนตัวแล้วชอบสี N7 ของรุ่น KISS ME HARDER เพราะเป็นคนชอบใช้ลิปสติกสีส้ม พอได้ลองตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นสีนู้ดทีมีความส้มแบบที่ชอบ ถูกใจมากๆ แค่ได้ลองครั้งแรกก็ติดใจเลย

ใครจะคิดว่าสีนู้ดก็มีหลายเฉด หลายอารมณ์เหมือนกันนะ ทั้งนู้ดแนวหวาน นู้ดเปรี้ยว หรือนู้ดโทนเรียบร้อย สาวๆ จึงสามารถทาลิปสีนู้ดได้เสมอ ทั้งวันปาร์ตี้กับเพื่อนสาววันออกเดท หรือโมเม้นต์ออกงานที่แสนเป็นทางการ ทั้งหมดล้วนเป็นสีสุภาพไว้ควักขึ้นมาใช้ได้ทุกโอกาส และหากใครกลัวว่าทาแล้วจะไม่รอดเพราะดูเหมือนป่วย เราขอท้าให้ลองลิปคอลเลคชั่นใหม่ของ 4U2 เลย มีจำหน่ายที่ WATSONS EVEANDBOY และ BEAUTRIUM

