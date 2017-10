“SWEAT16! TOKYO CONNECTION 2017”

“ SWEAT16 ! TOKYO CONNECTION 2017 powered by MCIP”

“โยชิโมโต้ฯ ร่วมกับ เลิฟอิส”

จัดคอนเสิร์ต “SWEAT16! TOKYO CONNECTION 2017 powered by MCIP”

รอบเดียว บนเวทีเดียว พบกับศิลปินญี่ปุ่นแจมศิลปินไทย 11 พ.ย.นี้

SWEAT16!

Fumika

MAMMOSTAR

Over The Top

โยชิโมโต้ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด หนึ่งในเครือของบริษัทฯบันเทิงยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ ค่ายเลิฟอิส จัด “SWEAT16! TOKYO CONNECTION 2017 powered by MCIP” ในวาระครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 11 พย.นี้ รอบเดียว เวลาเดียว ที่จะได้พบกับการโชว์บนเวทีเดียวกันของศิลปินไทย และศิลปินชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น

จากการตอบรับที่ดีจากแฟนคลับของวง SWEAT16! จากโครงการ Asia Star Audition เป็นโครงการค้นหา Girl Idol Group หน้าใหม่ในประเทศไทย และ เอเชีย ซึ่งวงนี้จะเป็นตัวแทนของเด็กไทยสู่สายตาคนญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวแทนถ่ายทอดความคิด และวิถีการใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นให้คนไทย ล่าสุดเราจะมีการจัด “SWEAT16! TOKYO CONNECTION 2017 powered by MCIP” โดยวง SWEAT16! ซึ่งดูแลโดย คุณบอย โกสิยพงศ์ จะร่วมโชว์ ร่วมร้องครั้งแรกกับศิลปินชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ Mitsui Fumika หรือที่รู้จักกันในนาม “Fumika” นักร้องเสียงคุณภาพ มีผลงานเพลงมากมายทั้งในรูปแบบป๊อป, อาร์แอนด์บี และ เจ้าของเสียงร้องเพลงประกอบอนิเมชั่นชื่อดังอย่าง “Bleach เทพมรณะ” , Kishino Rika หรือ Rikanyan อดีตสมาชิกจาก NMB48 ได้ฟอร์มวงร็อคในชื่อว่า Over The Top และเธอได้เป็นนักร้องนำของวงอีกด้วย ปิดท้ายด้วยศิลปินจาก MAMMOSTAR โปรเจคคัดเลือกหนุ่มสาวไฟเเรงมากความสามารถจากคันไซมาเฉิดฉายในวงการบันเทิง ซี่งออกอากาศทางช่อง MBS ที่ญี่ปุ่น โดยครั้งนี้ได้ 5 สาวตัวเเทนของทีม MAMMOSTAR ไม่ว่าจะเป็น ฮาซามะ ไอกิ, อาชิดะ มานัทสึ, วาตานาเบะ ริสะ, โอกาฮาตะ ฮินานะ เเละ โมริชิตะ มาโฮะ ที่จะชวนทุกท่านมาร่วมสนุกไปกับจังหวะการเต้นของพวกเธอ โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ จัดเพียงรอบเดียว วันเดียว บัตรราคาเดียวเท่านั้น!!! และพิเศษสุดสำหรับแฟน SWEAT16! จะได้รับของสมนาคุณพิเศษจากสาวๆวง SWEAT16!

“SWEAT16! TOKYO CONNECTION 2017 powered by MCIP”

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2017

เวลา : ประตูเปิด 14.00 น. เริ่มแสดง 16.00 น.

สถานที่ : โรงละคร เดอะ สเตจ แอท เอเชียทีค โกดัง 4

เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้น ที่ www.ticketbox.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com./SweatSixteen/