ถ้าพูดว่า AHOGE แน่นอนว่าเกือบทุกคนคงจะไม่รู้จัก แต่ถ้าพูดว่า “ผมดีดเด้ง” สาวๆเกือบทุกคนต้องเคยเป็นกันบ้างแน่ๆ

ไม่ว่าจะมาจากการไดร์ผม โดนลมพัด นั่งมอเตอร์ไซค์ ไปเที่ยวต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งลืมหวีผม (เดี๊ยวๆๆ)

AHOGE หรือผมดีดเด้ง ทำให้เรามีปัญหาเวลามัดผม หรือจะจัดแต่งทรงผมก็ตาม

แต่วันนี้!! แต่วันนี้ค่ะ!!

ปลื้มปริ่มมากขอปาดน้ำตาสักครู่ค่ะ

Shiseido ได้ออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Playlist มาจัดการกับปัญหานี้ให้สาวๆและแอดมินแล้วว

วันนี้ขอเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตสาวๆ ” QUICK MUTE CREAM “

มาในรูปแบบคล้าย Wax ให้ประสิธิภาพที่ดีแต่ให้เนื้อสัมผัสที่บางเบา

ทาแล้วไม่เหนียว เนื้อครีม ทำมาจาก essential oil 100% กลิ่นที่ได้จะเป็นกลิ่นธรรมชาติเติมกลิ่นสังเคราะห์ใดๆ

มาพร้อมกับแปรงคู่ใจ ” QUICK MUTE BRUSH “ที่ทาง Shiseido คิดค้นมาเพื่อให้ทาง่ายและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

มาใน Packaging ขาวดำ สวยงาม มีความ มินิมอล

How To Use ” QUICK MUTE CREAM “