Sample Village Iwasaki ชวนกันไปหิวที่กุโจ!!

Drive Trips in Japan ทริปนี้ดี มีรถขับเที่ยว#1

Drive Trips in Japan ทริปนี้ดีมีรถเที่ยว#1 “..ไดรว์ทริป อิน เจแปน..” (ตอนที่ 1) ถ้าคิดถึงการวางแผนเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น ร้อยทั้งร้อยจะคิดถึง การเดินทางด้วยรถไฟสาย JR เป็นหลัก เพราะสะดวกรวดเร็ว และสามารถวางแผนการเดินทางได้ง่าย รวมถึงการมีโปรโมชั่นตั๋วแบบรายสามวัน เจ็ดวัน ในราคาที่ถูกมากๆ (ถ้าคิดเทียบกับรายเที่ยวแล้ว) แต่การเที่ยวด้วยรถไฟนั้น น่าจะเหมาะกับการท่องเที่ยวแบบลุยๆ หรือแบ็คแพ็คเกอร์จริงๆ เพราะว่าเราต้องแบกกระเป๋าไปด้วยทุกที่ รวมถึงทุกครั้งที่เรานั่งรถไฟ JR แล้วเห็นสถานีนี้สวยๆ สถานนีนี้น่าสนใจ อยากจะลงแวะเที่ยวล่ะ ทำยังไงดี กว่ารถไฟรอบต่อไปจะมา เสียเวลาไปอีก ทริปนี้เราก็เลยตัดสินใจ หาเช่ารถขับเที่ยวแทนการนั่งรถไฟกันดีกว่า…Drive Trips in Japan Let’s Go..!! เริ่มต้นวางแผนการเดินทาง.. ทริปขับรถเที่ยวทริปนี้ เราวางแผนจะไปเที่ยวกันที่ภาคกลางของญี่ปุ่น คือเมืองนาโงย่า นากาโน่ และเมืองกิฟุ นอกจากเดินทางสะดวกแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทริปขับรถทริปนี้อีกด้วย โดยเราวางแผนจะไปเที่ยวกัน 8 วัน (รวมวันเดินทางด้วยเครื่องบิน) เดินทางออกจากกรุงเทพ ราวๆเที่ยงคืน มาถึงสนามบิน […]