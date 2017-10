ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018

Live in Bangkok

ทำเอาพลเมืองคนพันธุ์ร็อกต่างคึกคักและเกาะติดสถานการณ์ความฟินทางดนตรีระลอกใหม่กันอย่างไม่ยอมกะพริบตา! เมื่อ บริษัท อาวาลอน ไลฟ์ จำกัด นำทีมโดยผู้บริหารมือฉมังอย่าง กิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จับมือกลุ่ม อะมิวซ์ ต้นสังกัดประเทศญี่ปุ่น เผยข่าวดีว่า วงดนตรีสายเลือดแดนปลาดิบที่ฝีไม้ลายมือก้าวไกลทะลุทะลวงถึงตลาดเพลงระดับโลกอย่าง ONE OK ROCK คอนเฟิร์มตารางเอเชียทัวร์โดยมีกำหนดเปิดฉากเวทีแรก ณ ประเทศไทย ด้วยคอนเสิร์ต ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 Live in Bangkok ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 แม้จะประกาศล่วงหน้าหลายเดือน แต่ก็ไม่ถือว่าเร็วเกินไปที่จะรับรู้ข่าวตั้งแต่วันนี้! เพราะหากใครชะล่าใจ อาจพลาดการแสดงสดจาก วัน โอเค ร็อก หนึ่งในวงดนตรีที่ ‘ต้องดูให้ได้สักครั้งในชีวิต’ อีกเป็นครั้งที่ 3 เพราะพวกเขาเคยสร้างปรากฏการณ์บัตรคอนเสิร์ตในประเทศไทยถูกขายบัตรหมดเกลี้ยง มาแล้วถึง 2 ครั้งซ้อน!!

สี่หนุ่ม ทากะ (TAKA – ร้องนำ), โทรุ (TORU – กีต้าร์), เรียวตะ (RYOTA – เบส) และ โทโมยะ (TOMOYA – กลอง) สมาชิก ONE OK ROCK เคยพิสูจน์ความสามารถทางดนตรีต่อหน้าชาวร็อกที่เมืองไทยมาแล้วสองครั้งสองครา เริ่มด้วยคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรก “อาวาลอน ไลฟ์ พรีเซนต์ส วัน โอเค ร็อก 2013 AVALON LIVE PRESENTS ONE OK ROCK 2013 “WHO ARE YOU?? WHO ARE WE??” TOUR LIVE IN BANGKOK จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ อารีน่า ตามด้วย Avalon Live Presents ONE OK ROCK 2016 ’35xxxv’ ASIA TOUR Live in Bangkok ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ซึ่งทุกตารางนิ้วของฮอลล์ทั้งสองครั้งที่ผ่านมาก็ถูกอัดแน่นด้วยชาวร็อกระดับทะลัก!! นี่คือคำตอบว่า ทำไมการกลับมาครั้งล่าสุดที่จะเกิดขึ้นนี้ ONE OK ROCK จึงไม่หยุดย่ำอยู่ที่เดิม แต่ขยับขยายพื้นที่จัดคอนเสิร์ตสู่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับปริมาณแฟนเพลงที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้ง และสนองตอบพลังแห่งการแสดงสดของทั้งสี่หนุ่มซึ่งขึ้นชื่อว่ายอดเยี่ยมที่สุดวงหนึ่งของโลก!!

แจ้งข่าวล่วงหน้ากันขนาดนี้แล้ว เหล่าสาวกแฟนเพลงของ ONE OK ROCK รวมถึงชาวร็อกและคอดนตรีทั้งหลายจงอย่าได้พลาดของดี!! รีบตั้งโปรแกรมเตือนความจำกันไว้เลยว่า

** กำหนดเปิดจำหน่ายบัตร “ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 Live in Bangkok พร้อมกันทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นี้ เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ทาง “ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com

โทร.02-262-3456 บัตรราคา 2,500 / 3,500 / 3,800 และ 4,500 บาท

** ใครจองบัตรสำเร็จ เตรียมตั้งรับปรากฏการณ์ความมันเขย่าต้นปี 2018 ได้เลยในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เริ่มแสดงเวลา 20:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสื่อสารกับผู้จัดงานได้ทางออฟฟิศเชียลแฟนเพจ www.facebook.com/avalonlive และทวิตเตอร์ @OfficialAvalon