ถึงคิวของคนที่รักในการกินช็อกโกแลตและพิซซ่าแล้ว! เมื่อ MAX BRENNER CHOCOLATE BAR ร้านช็อกโกแลตที่เริ่มก่อตั้งขึ้นที่ประเทศอิสราเอล และไปโด่งดังที่นิวยอร์คในปี 2013 ที่ผ่านมา จะมาเปิดสาขาที่ฮาราจุกุ ประเทศญี่ปุ่นแล้วในวันที่ 29 เมษายนนี้

พิซซ่าที่สั่งหน้าได้ตามใจของคุณ สวรรค์ของคนรักของหวานโดยเฉพาะช็อกโกแลต เพราะพิซซ่าที่นี่คุณสามารถเลือกท็อปปิ้งได้ตามใจคุณเอง โดยมีให้เลือกถึง 15 ท็อปปิ้งด้วยกัน แป้งพิซซ่า ทาด้วยช็อกโกแลต แล้วโปะด้วยท็อปปิ้งที่คุณชอบ แค่คิดภาพตามน้ำลายก็ไหลแล้ว แถมพิซซ่าที่นี่ยังใช้แป้งน้อย และลดปริมาณกลูเตนลงด้วย เพราะฉะนั้นสายสุขภาพก็สามารถสั่งกินกันได้เช่นกัน โดยเลือกท็อปปิ้งอย่างพวกผลไม้ลงไปแทน

นอกจาเมนูปกติแล้ว ทางร้านยังจะมีเมนูพิเศษตามฤดูกาลหรือเทศกาลต่างๆ อีกด้วย อย่างเมนู VERY BERRY ที่จะมีจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคมนี้ ซึ่งภายในร้านมีการตกแต่งสไตล์ธีมปาร์คช็อกโกแลต ซึ่งจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัมทั้ง 5 ของคุณ และเต็มไปด้วยเมนูพิเศษมากมายที่จะช่วยให้คุณสนุกไปกับการกินช็อกโกแลตในรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างไปจากแบบเดิมๆ

ร้านเหมาะสำหรับมานั่งสังสรรค์กับเพื่อนๆ และสนุกไปกับการกินช็อกโกแลตทั้งในแบบของพิซซ่า เครป ฟองดู วัฟเฟิล ฯลฯ โดยราคาเริ่มต้นเพียง 420 เยนเท่านั้น และนอกจากเมนูที่มีจำหน่ายสำหรับนั่งกินในร้านแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช็อกโกแลตอื่นๆ สำหรับซื้อกลับไปเป็นของฝากในชื่อ “Fastmax” อีกด้วย

อ่านมาจนถึงตรงนี้แล้ว ใครที่เป็นทั้งสาวกช็อกโกแลตและพิซซ่า คงต้องฟินน่าดู เพราะไปร้านเดียวก็สามารถกินพิซซ่ากับช็อกโกแลตได้พร้อมๆ กันในคำเดียวได้ งานนี้ถ้ามีโอกาสไปโตเกียวก็อย่าลืมแวะไปฮาราจูกุเพื่อไปลิ้มลองความอร่อยที่ไม่ธรรมดานี้ดูกันนะ

Chocolate is good for you! 🙂