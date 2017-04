Golden Week 3 Events กิน ดื่ม เที่ยว

หลังเทศกาลวันหยุดยาวของไทยในช่วงสงกรานต์ผ่านพ้นไป ประเทศญี่ปุ่นก็มีช่วงวันหยุดยาวที่เรียกว่า Golden Week เช่นกัน ได้แก่วันที่ 29 เม.ย. , 3 พ.ค. , 4 พ.ค. และ 5 พ.ค. ในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็จะจัดงานอีเวนท์ บรรดาร้านรวงคึกคัก เพื่อให้มวลมหาชาวญี่ปุ่นออกมาใช้เวลาวันหยุดยาวกันอย่างเต็มที่ วันนี้แอดเลยขอหยิบยกกิจกรรมบางส่วนที่น่าสนจาก 3 จังหวัด มานำเสนอกัน สำหรับใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงนี้พอดี มีโอกาสแวะเวียนผ่านไป ก็ไปลองร่วมงานกันนะจ้ะ

ฉันชอบผู้คน ฉันชอบกิน ฉันชอบดื่ม ฉันชอบเที่ยว งานนี้จะได้เจอกันจนหายอยาก !!!

งานแรกมาเบาๆ เที่ยวสวยๆ ไปดูสัตว์น้ำในเมืองเก่า ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เกียวโต เฉพาะในช่วง Golden Week นี้ ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 7 พ.ค ได้จัดโปรเจคพิเศษนั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยามค่ำคืน โดยจะมีการจัดแสดงแสงไฟภายในพิพิธภัณฑ์ สามารถเพลิดเพลิกับแสงไฟสุดมหัศจรรย์ หรือจะเป็นการแสดงโลมาตอนกลางคืน โดยจะมีการขยายเวลาทำการไปถึง 2 ทุ่ม เพื่อให้ผู้ชมได้มีโอกาสเห็นสิ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเลในเวลากลางคืน ไม่ว่าจะเห็นสัตว์หากินกลางคืนอย่างเจ้า Oosanshouuuo ซาลาเมนเดอร์ญี่ปุ่นตอนเคลื่อนที่อย่างตื่นตัว และมีโอกาสได้ยินเสียงกรนของเจ้าเพนกวินและแมวน้ำตอนหลับ

Credit Photo : http://www.kyoto-aquarium.com/news/2017/04/gwyorunosuizokukan.html

–KYO no Umi — เป็นแทงค์น้ำขนาดใหญ่ที่ผู้ชมจะได้สัมผัสความรู้สึกราวกับถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีฟ้า จะได้เห็นเงาของเจ้าโลมาแหวกว่ายอย่างสบาย ๆ ขึ้นสู่ผิวน้ำ

Credit Photo : http://www.kyoto-aquarium.com/news/2017/04/gwyorunosuizokukan.html

— Iruka Stadium — ทิวทัศน์กลางคืนของสนามหญ้าในสวนอุเมะโควจิทั้งหมดจะถูกเนรมิตรใหม่ด้วยการประดับไฟ ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศที่แตกต่างจากกลางวันพลิกโฉมจากหน้ามือเป็นหลังมือ ในช่วง Golden Week นี้ตั้งแต่ 1 ทุ่มเป็นต้นไป จะมีการจัด Night perfomance ” Iruka nightLIVE kiitene” (イルカnightLIVEきいて音(ネ)) ที่จะทำให้บรรยากาศใน Iruka Stadium เหมือนกับถูกโอบล้อมไปด้วยความแฟนตาซี รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ เช่น ทัวร์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกลางคืน ไปพร้อมๆ กับการอธิบายของทีมงาน ให้คุณได้สนุกสนานควบคู่ไปกับความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำค่ะ

ใครสนใจดูรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและรายละเอียดเกี่ยวกับงานได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ

Credit Photo : http://www.kyoto-aquarium.com/news/2017/04/gwyorunosuizokukan.html

Address : Kyoto-shi Shimogyo-ku Kankijicho 35-1

Location : ภายใน Umekouji Kouen

Opening Hour : 10:00-18:00 (ช่วง Golden Week ขยายเวลาเปิด ดังนี้ 29 เม.ย – 2 พ.ค. , 6 -7 พ.ค. 10:00-20:00 และ 3 – 5 พ.ค. 9:00-20:00)

※ต้องมาเข้าชมก่อนเวลาปิด 1 ชม.

※การซื้อตั๋ว หรือทำพาสปอร์ตเข้าชมรายปีต้องมาก่อนเวลาปิด 1 ชม.

※เวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ หรือมีการเช่าเหมาพื้นที่

Tel: 075-354-3130

Ticket price :

● ผู้ใหญ่ 2050 JPY

● นักศึกษามหาวิทยาลัย ม.ปลาย 1550 JPY

● ม.ต้น ประถมฯ 1000 JPY อนุบาล (อายุ 3 ปีขึ้นไป) 600 JPY

ราคานักเรียน นักศึกษา ต้องแสดงบัตรนักเรียน

Official website : http://www.kyoto-aquarium.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Kyoto.aquarium.official/

Yoru no Suizokukan (Night Aquarium)

Date : 29 เม.ย – 7 พ.ค

Location : จุดแสดงต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์

Opening Hour : 18:00-20:00

※KYO no umi การแสดงวิดีโอที่แทงค์น้ำใหญ่ ตามกำหนดการจาก Official Website คือรอบละ 5 นาที

※Iruka stadium ไฟจะเริ่มเปิดหลังจากจบการการแสดงโลมารอบกลางคืนตั้งแต่ 19:20-20:00 ไม่เสียค่าเข้าชมเพิ่ม

กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ กับ Yoru no Suizokukan Tour (Night Aquarium Tour)

Date : 29 เม.ย – 7 พ.ค

Location : จุดแสดงต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์

Opening Hour : 18:15-18:45

Ticket price : ท่านละ 1000 jpy (เสียเพิ่มจากค่าเข้าพิพิธภัณฑ์สัตวน้ำเกียวโต)

※แต่ละรอบมี 2 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 4 ท่าน

※ลงทะเบียนล่วงหน้าในเว็บไซต์ กรณีมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากจะทำการจับสลาก

มาต่อกันที่ โอซาก้า ในวันที่ 3 – 7 พ.ค. 2017 นี้ ได้มีการจัดงาน Gyoza FES OSAKA 2017 ขึ้น ณ Taiyou no Hiroba ภายใน Osakajo Kouen ซึ่งเป็นงานที่เคยจัดมาแล้วที่โตเกียว และนากาโนะ โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่แถบคันไซ และงานนี้ก็ได้รวบรวมเกี๊ยวซ่าจากทั่วประเทศมาอยู่ในงานเดียว ไม่ว่าจะเกี๊ยวซ่าย่าง เกี๊ยวซ่าน้ำ เกี๊ยวซ่าทอดแกล้มเบียร์ เรียงรายมาให้ผู้ชื่นชอบได้ลองกินอย่างแน่นอน

ร้านเกี๊ยวซ่าที่เป็นที่เลื่องลือจากโตเกียว อย่าง Teppan Gyoza Sakaba Chibisuke Baru ที่เชี่ยวชาญด้านการทำเกี๊ยวซ่ากับแกล้มในสไตล์อิตาเลียน อย่างเกี๊ยวซ่าน้ำแป้งเด้งหนุบหนับที่ใช้ซอสจากชีสและมะเขือเทศ หรือจะเป็นเสี่ยวหลงเปาที่มีแผ่นแป้งย่างด้านล่างของร้าน Din’s รวมไปถึง ราชาแห่งเกี๊ยวซ่า จากอุซึโนะมิยะ เกี๊ยวซ่าคังก็มาร่วมในงานนี้ด้วยเช่นกัน

Credit Photo : https://www.facebook.com/gyozafest/

เท่านั้นไม่พอยังมีร้านที่มาร่วมงานครั้งแรกเป็นจำนวนไม่น้อย ตั้งแต่เกี๊ยวซ่าที่รับประทานได้ใน 1 คำกับน้ำมันพริกสูตรพิเศษ ไปจนถึงเกี๊ยวซ่าไซส์ยักษ์ จะแบบพรีเมี่ยมหรือแบบแปลกๆ ก็สามารถหาได้ภายในงานนี้ ใครผ่านไปโอซาก้าสนใจไปลองของเทพของแปลกช่วง Golden Week นี้ งานจัดวันที่ 3 – 7 พ.ค. 2017 เวลา 10:00 – 20:00 ค่าเข้างานฟรี ตั๋วอาหารใบละ 600 JPY

Official Website : https://www.gyo-zafes.jp/osaka2017

Facebook : https://www.facebook.com/gyozafest/

Sekai no Biiru de Dontaaku at Bayside place in Hakata,Fukuoka (世界のビール de ドンターク)