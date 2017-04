Ghibli Museum เตรียมจัดนิทรรศการอาหารในความทรงจำ

พบกับนิทรรศการอาหารจากภาพยนตร์อนิเมชั่นของ Studio Ghibli กันที่ Ghibli Museum

ฉากปาสึกับซีต้ากำลังกินโทสต์ไข่ดาวในเรื่อง Laputa Castle in the Sky, ฉากจิฮิโระกำลังร้องไห้พร้อมกินข้าวปั้นที่ฮาคุให้มาในเรื่อง Spirited Away, ฉากฮาวล์ทำเบคอนกับไข่ดาวให้โซฟีกับมาร์เคิลกินกันในเรื่อง Howl’s Moving Castle แฟนๆ ภาพยนตร์อนิเมชั่นของ Studio Ghibli ยังจำฉากอันเอร็ดอร่อยเหล่านี้กันได้มั้ย? ทาง Ghibli Museum มีแผนจัดแสดงนิทรรศการอาหารในความทรงจำจากภาพยนตร์อนิเมชั่นของ Studio Ghibli ให้ชมกันในเร็ววันนี้

งานนิทรรศการดังกล่าวมีชื่อว่า “食べるを描く。(Taberu wo Kaku.)” โดยในงานนิทรรศการจะแสดงภาพซีนตัวละครกำลังกินอาหาร ซึ่งแต่ละฉากล้วนแต่แฝงแง่มุมหรือความหมายพิเศษเอาไว้ด้วย เช่น ปาสึกับซีต้าแชร์อาหารให้กัน จิตใจจึงส่งต่อถึงกันและกันได้ หรือ จิฮิโระเต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้า หลังจากที่ได้กินข้าวปั้น หรือ ฮาวล์ โซฟีและมาร์เคิลนั่งโต๊ะล้อมวงกันเอร็ดอร่อยกับเบคอนและไข่ดาว ราวกับเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นต้น ฉากกินอาหารเล็กๆ เหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลสำคัญต่อเรื่องราวอย่างมหาศาล

นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนจัดแสดงภาพฉากอาหารที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ พร้อมคำอธิบายวิธีวาดฉากนั้นๆ อีกส่วนหนึ่งคือ การจำลองฉากในครัวของซัทสึกิกับเมย์ ในเรื่อง My Neighbor Totoro และฉากห้องโถงใหญ่ในเรือเหาะไทเกอร์มอธจากเรื่อง Laputa Castle in the Sky

นิทรรศการ 食べるを描く เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 60 – เดือน พ.ค. ปีหน้า (ยังไม่กำหนดวันสุดท้ายแน่นอน) ที่ Ghibli Museum แฟนๆ Studio Ghibli ยังไงก็ห้ามพลาด!!

ซื้อบัตรได้ที่ : http://www.ghibli-museum.jp/en/ticket-information/

วิธีไป Ghibli Museum : http://www.ghibli-museum.jp/en/howtogo/

พิกัด