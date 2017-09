6 ร้าน 100 yen ราคาน่าคบหา ในญี่ปุ่น (ตอน2)

กระพริบตาปริบๆ ขอ 100 Yen จากเพื่อนไปช้อปปิ้ง

กลับมาแล้ววววว เรากลับไปแคะกระปุกหาเหรียญ 100 yen มานับและตั้งตารอวันที่จะได้ไปญี่ปุ่นอีกครั้ง รอบนี้เราเลยหยิบมาแนะนำอีก 3 ร้านให้เป็นทางเลือกเพิ่มเติม จะน่าสนใจมากแค่ไหน เริ่มเลยก็แล้วกัน

100 เยนเลอค่าที่ Le Plus

Photo Credit: http://shinkobe.net/shop_img/100_re_plus

Le☆Plus (ル・プリュ) ร้านนี้ตรงกับสำนวนที่ว่า “อย่าตัดสินหนังสือจากปกของมัน” คือดูภายนอกอาจไม่ค่อยน่าสนใจจะเดินเข้าไป แต่เมื่อคุณหลงเข้าไปใน Le Plus แล้วล่ะก็ คุณจะถูกดูดเข้าสู่วังวนอย่างแท้จริง เพราะร้าน Le Plus ถือเป็นร้านที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่ต้องการซื้อข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านสไตล์น่ารักๆ คาวาอี้ได้อย่างแน่นอน ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์น่ารักๆ เช่น ที่เปิดขวดรูปทรงกระต่าย กรรไกรลายกระต่าย หรือจะเป็นไม้ถูพื้นรูปทรงกระต่ายก็มีเหมือนกัน

จุดเด่น: ข้าวของเครื่องใช้รูปทรงสัตว์ต่างๆ

สินค้าน่าซื้อ: ตราประทับหน้ายิ้มสำหรับใช้ประทับบนแผ่นขนมปัง

สาขาน่าแวะ: ย่านจิยูกาโอกะ

เวลาเปิด-ปิด: 10.00 – 21.00

Website: ไม่มีเว็บไซต์ (Le Plus เป็นแบรนด์ลูก ของบริษัท Can Do)

Natural Kitchen กับอุปกรณ์ตกแต่งบ้านสไตล์ชิคๆ

Natural Kitchen (ナチュラルキッチン) เป็นร้านที่เริ่มต้นด้วยการเป็นร้าน Zakka ขนาดเล็กในโอซาก้า ก่อนจะตัดสินใจขยายธุรกิจเป็นร้านร้อยเยน ที่เน้นการเลือกสรรผลิตภัณฑ์สุดเก๋ กับการเลือกเปิดเพลงสไตล์ฝรั่งเศสภายในร้าน สินค้ามีหลากหลายราคา แต่สินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 100 เยน โดยทางร้านให้ความสำคัญกับคุณภาพ และอยากให้ลูกค้ามีความสุขกับสิ่งของเหล่านี้ที่นำไปใช้ตกแต่งบ้าน

จุดเด่น: ของตกแต่งบ้านไตล์เก๋ไก๋

สินค้าน่าซื้อ: ที่วางตะเกียบรูปนกพิราบ

สาขาน่าแวะ: Shibuya

เวลาเปิด-ปิด: 10.00 – 21.00

Website: www.natural-kitchen.jp

เติมสีสันให้ชีวิตที่ Seria

Seria (セリア) ถ้าคุณจะต้องติดเกาะแล้วเลือกให้มีร้าน 100 เยนได้เพียงร้านเดียว ร้าน Seria จะต้องเป็นร้านอันดับต้นๆ ในความคิดของคุณอย่างแน่นอน ความลงตัวของสินค้าคุณภาพและการตกแต่งร้านระดับพรีเมียม ที่เมื่อคุณเห็นสินค้าแล้วจะต้องตั้งคำถามว่า “นี่ร้าน 100 เยนจริงเหรอ?” ด้วยการตกแต่งร้านที่ดูเป็นมิตร ให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้าน คุณจะสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสุนทรีย์

จุดเด่น: งานเซรามิค และสินค้าตกแต่งบ้านสไตล์ฝรั่งเศส

สินค้าน่าซื้อ: สมุดสเก็ตช์ภาพเล่มใหญ่

สาขาน่าแวะ: Shinjuku

เวลาเปิด-ปิด: 11.00 – 21.00 (จันทร์ – เสาร์) / 11.00 – 20.30 (อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Website: www.seria-group.com

ครบทั้ง 6 ร้าน ใครชอบสินค้าสไตล์ไหนก็กำเหรียญแล้วพุ่งตรงไปที่ร้านนั้นเลย!

ส่วนใครที่ยังไม่ได้อ่านตอนที่ 1 ก็คลิ๊กอ่านกันได้เลย

6 ร้าน 100 yen ราคาน่าคบหา ในญี่ปุ่น (ตอน1)