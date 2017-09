แมรี่ผจญแดนแม่มด อนิเมชั่นแฟนตาซีเด็กดูได้ ผู้ใหญ่ก็คิดถึง

วันหยุดสุดสัปดาห์แอดหาเรื่องออกไปดูหนัง สัปดาห์นี้ไปดู แมรี่ผจญแดนแม่มด(メアリーと魔女の花)

มาค่ะ นอกเขตเมืองรอบค่อนข้างน้อยแต่ก็หารอบเวลาเหมาะๆไปดูจนได้ แมรี่ผจญแดนแม่มด

ผู้สร้าง แมรี่ผจญแดนแม่มด(メアリーと魔女の花)

ภาพยนตร์อนิเมชันจาก Studio Ponoc สตูดิโอใหม่ขนาดเล็กๆ แต่ทีมงานระดับบิ๊ก จากอดีตทีมงานของ Studio Ghibli ก่อตั้งขึ้นโดยโปรดิวเซอร์ Nishimura Yoshiaki ในปี 2015 เพื่อให้ผู้กำกับ Yonebayashi Hiromasa ที่เคยกำกับผลงาน The Secret World of Arietty(借りぐらしのアリエッティ)และ When Marnie Was There (思い出のマーニー)ของ Studio Ghibli สรรสร้างผลงานชิ้นล่าสุดอย่าง แมรี่ผจญแดนแม่มด นี้

เรื่อง แมรี่ผจญแดนแม่มด นับเป็นภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องแรกของ Studio Ponoc

ผลงานอื่นๆ จะเป็นงาน CM ของ JR West “Summer Train” งานโปสเตอร์และ CM การท่องเที่ยวจังหวัดชิกะปี 2016 “Biwago no Niwa de” เป็นต้น



JR West “Summer Train” CM จาก Official website



CM การท่องเที่ยวจังหวัดชิกะปี 2016 “Biwako no Niwa de” จาก Official website

เรื่องราวคลาสสิกฉบับนวนิยายแฟนตาซี เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ก็คิดถึง…

เนื้อเรื่องสร้างขึ้นโดยดัดแปลงจากจากนวนิยายแนวแฟนตาซีสำหรับเด็กเรื่อง

The Little Broomstick โดย Mary Stewart

เป็นเรื่องราวของ “แมรี่” เด็กสาวผมสีแดงสุดซุ่มซ่ามที่ได้พบกับแมวดำหน้าไม่รับแขกตัวหนึ่ง ที่นำแม่รี่เข้าไปพบกับดอกไม้แปลกประหลาดในป่า ดอกไม้อันเป็นต้นเรื่องวุ่นๆทั้งหมดในเรื่องทำให้เธอใช้เวทมนตร์ได้ 1 วัน และเจอกับไม้กวาดเก่าๆ ที่พาเธอไปยังโรงเรียนเวทมนตร์โดยไม่รู้ตัว แต่เรื่องราวสุดมหัศจรรย์และตื่นเต้นกลับมีเบื้องหลังสุดโหดร้าย

แมรี่จะหยุดแผนการร้ายเหล่านั้นได้หรือไม่

ต้องลองไปติดตามในโรงภาพยนตร์ค่ะ

หรือจะลองเข้าไปดู Teaser จากสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลก่อนก็ได้ค่ะ

งานภาพละเอียดละออ จนอยากดูซ้ำ…

จริง ๆ ก็ไม่ใช่แฟนตัวยงของสตูดิโอจิบลินัก แต่ก็ดูครบทุกเรื่อง (ขอพูดจากงานสตูดิโอจิบลิ เพราะโพนอคเองก็เพิ่งมีเรื่องเดียว) เพราะชอบความคลาสสิกของงานภาพ 2 มิติ ที่เริ่มจะหายากขึ้นเรื่อยๆ ภาพมีรายละเอียดสูงตั้งแต่ท้องฟ้ายันเม็ดกรวด ความพิถีพิถันของงานที่ทำให้เรารู้สึกว่ามองผ่านครั้งเดียวมันน่าเสียดายเนอะ เลยทำให้อยากดูซ้ำอีก เป็นความรู้สึกประทับใจเหมือนโลกในนิยาย ความแฟนตาซี ป่า เวทมนตร์ ที่เราเคยอ่านกันตอนเด็กๆ (ตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่) ได้ออกมาโลดแล่นบนจอมากกว่าที่จะตื่นเต้น แปลกใหม่

อีกอย่างคือหลายเรื่องมีต้นฉบับมาจากนิยายฝั่งยุโรป พอฝั่งญี่ปุ่นเอามาทำ ตัวละครก็ชื่อฝรั่งหน้าฝรั่งนะ แต่ระหว่างดำเนินเรื่องเขาก็จะแฝงวัฒนธรรม ธรรมเนียมเขาไปกลายๆ ถ้าได้ไปชมกันก็ลองสังเกตกันดูได้ค่ะ

เนื้อเรื่องไม่หวือหวา แต่ก็ครบเครื่อง มีแง่คิด มีมิตรภาพ มีความรัก … และมีแมว

ด้านเนื้อเรื่องอาจจะไม่หวือหวานัก จริงๆ อย่างตอนเรื่องอาริเอ็ตตี้ ด้วยความที่ชอบนิยายมากเลยผิดหวังนิดหน่อย บางทีก็เป็นกับหลายเรื่องนะ พอเราอ่านนิยายมันมีดีเทล สะท้อนอารมณ์ตัวละครหลายๆด้าน มันก็มีข้อจำกัดเวลาเอามาแปลงเป็นภาพยนตร์ที่ต้องลดองค์ประกอบพวกนี้ลง เวลาไปดูเลยต้องเตรียมใจไปก่อนเหมือนกัน

สำหรับแมรี่ไม่เคยอ่านมาก่อน เราก็รู้สึกว่าครบเครื่องแล้ว มีแง่คิดดีๆ ให้เด็ก ผู้ใหญ่เก็บเอาไปคิดได้ มีมิตรภาพ มีความรักทั้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันและกับสิ่งมีชีวิตบนโลก …และที่สำคัญคือมีแมวด้วยจ้า (หัวเราะ)

สุดท้ายเพลงประกอบของเรื่องนี้ได้เพลง Rain ของ SEKAI NO OWARI เพราะๆ มาเพิ่มเติมความแฟนตาซีให้ ติดหูยันออกมาจากโรงหนัง

วงนี้แอดมิน Shimpook เคยแนะนำเพลงดังอื่นไว้ด้วย ใครสนใจเพิ่มเติมลองไปอ่านกันได้น้า >>กดเลย<<



ส่วนช่องทางการติดตามอื่นๆ นอกเหนือจากทางเพจ Facebook ของสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนลแล้ว

ยังสามารถตามได้ที่ Official website ของแมรี่ และ Official website ของ Studio Ponoc ด้วยค่า

(> <)