พบกับ 2 นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการ “HUMAN REFLECTION” & “WE DON’T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT”





ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกี ยรติในพิธีเปิดร่วม 2 นิทรรศการ

HUMAN REFLECTION

โดยนักศึกษาภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรมฯ

และ

WE DON’T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT

โดย นักศึกษาและศิษย์เก่ าจากโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่ อผสม คณะจิตรกรรมฯ

ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. *

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม







1. นิทรรศการ “ HUMAN REFLECTION”

จัดแสดง 6 – 25 ธันวาคม 2560

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2







2. นิทรรศการ “ WE DON’T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT”

จัดแสดง 4 – 23 ธันวาคม 2560

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1